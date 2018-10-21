大讚黃偉哲大器 賴清德：國民黨絕不可能改革

2018-10-21 22:37

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長候選人黃偉哲今天下午舉行競選辦公室暨台南城市願景館成立大會，行政院長賴清德返回台南站台力挺黃偉哲。他稱讚黃偉哲面對抹黑攻擊，展現風度及大器，這應該得到市民與肯定與支持。他強調，過去大家上街頭要求的改革訴求，如今一一完成，而國民黨絕對不可能去做改革。

賴清德表示，這場選舉競爭非常激烈，台南的候選人也很多，但黃偉哲相當有風度、大器，面對攻擊抹黑，甚至扭曲也不回擊，用端出牛肉及正面的力量對抗黑暗的力量。這種大器的競選方式，應該得到肯定。

賴清德表示，過去大家走上街頭，要求年金改革讓國家財政可以延續；要求政府追討國民黨不當黨產，還給國家、人民；也曾經走上街頭，為二二八及白色恐怖無辜失去生命、財產及幸福的受者害、這種不公不義的事情，要求還給他們公道。

他說，過去因朝小野大，阿扁雖然當總統，但立法院的改革力量不夠，而國民黨也絕對不可能去做改革，但這2年多來，蔡英文總統堅定推動台灣改革，我們走上街頭要求的訴求，這2年多來一一完成，大家應該給小英總統一個掌聲。

賴清德並細數台南的政績強調，這8年來在他打下的基礎，未來就等黃偉哲繼續推動下去，台南市絕對可以成為安居樂業的好所在。