顏莉敏競選總部成立 顏清標籲衝高票讓女兒當副議長

市議員顏莉敏強棒出擊。（記者歐素美攝）

2018-10-21 22:23

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第二選區（沙鹿、梧棲、清水）市議員顏莉敏今天成立競選總部，前台中市長胡志強、市長候選人盧秀燕、前台北縣長周錫瑋、立委江啟臣、顏寬恒、國民黨副秘書長鄭麗文、國民黨中常委楊瓊瓔等皆到場站台；顏清標除與藝人蔡義德合唱「心頭肉」，獻給女兒顏莉敏，並表示，顏莉敏比他跑攤更認真，呼籲大家支持顏莉敏高票連任，以進一步爭取副議長寶座。

顏莉敏競選總部成立，現場眾星雲集，人潮滾滾，前立委顏清標親自為顏莉敏披掛彩帶，兄長立委顏寬恒為她送上戰旗。顏清標說，過去他的紀錄一個晚上可以跑16個行程，結果被女兒顏莉敏一晚跑18個行程打破紀錄，顯示顏莉敏是一位勤跑基層的民意代表，尤其這三年多來在許多長輩的提攜之下，顏莉敏在議會的表現也可圈可點、青出於藍，他並宣示，莉敏如果順利當選議員，將進一步爭取副議長寶座，為選民爭取更多福利。

立委顏寬恒表示，自己與妹妹顏莉敏雖然不是最優秀的，但一定是最勤勞的，勤能補拙是他們在擔任民意代表的宗旨，顏寬恒表示，三年多前，顏莉敏還是個新人，大家都對她寄予重望，今天看到總部成立現場人山人海，足以證明顏莉敏在議會的努力，以及鄉親對他們的肯定，並表示自己擔任盧秀燕競選總幹事，一定要讓盧秀燕和顏莉敏兩人一起當選，未來府會一體，才能為市民謀求更多福利。

台中市長候選人盧秀燕則表示，未來當選市長，顏莉敏的提案和預算一定「照單全收」；胡志強、楊瓊瓔、周錫瑋也呼籲鄉親，全力支持顏莉敏高票連任，繼續做「鄉親的大聲公」。

顏莉敏則提出恢復老人健保補助、公車與自行車計畫、公托公幼倍增、空污防制、托育補助延伸、海線電纜線地下化、台中港用地活化等多項政見，強調未來將持續要求市府改善。