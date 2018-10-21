帶頭違法又高喊修法 柯P四年前貼文打臉現在的自己

2018-10-21 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨天（20日）在北投區的七星公園舉辦行動競選總部開幕園遊會，但該活動將改裝過後的卡車開進公園，致詞時還喊出競選口號遭認定違法，北市公園沒入3萬元的保證金，再加開6張罰單。對此，柯P表示一開始詢問都可以，但後來又說不行，直呼「目前的法令太不切實際了！」，認為要修法，被網友諷刺根本「打臉4年前的自己」。

綜合媒體報導，柯文哲昨天遭北市府公園處開罰，被批帶頭違法，事後又表示要修法，有網友翻出他2014年還在競選台北市長時，在臉書上轉貼「台大法律學生挺318」的貼文，針對太陽花學運期間激起學生發起占領立院的事件指出，「當國家不遵從人民制定出來的法規範，一意孤行遂行執政者的自我意志，那就不是法治國家，沒了法治的國家，就不是民主國家，是極權專制國家』，諷刺柯P當初說一套，現在自己帶頭違法就說法令不切實際，4年前的柯P根本就是在打臉4年後的自己！

海基會副董事長姚人多今天也在臉書上表示這是典型的「柯文哲手法」，看到柯帶頭違法又喊修法，諷刺「蠻棒的！」。對此，柯文哲競選辦公室發言人林筱淇表示，昨天的活動柯市長到場時有向現場民眾說明這是社區園遊會，盡量淡化競選色彩，但仍被認定違法，其團隊在第一時間已向民眾致歉，也尊重北市府公園處依法認定裁罰。