罷蕭宣告失敗 蕭美琴：謝謝民眾的信任

2018-10-21 19:14

［記者王峻祺／花蓮報導］民進黨立委蕭美琴因主張婚姻平權，遭到花蓮2000多人提議罷免成立，今年8月正式進入第2階段連署作業，但連署人疑似未達選舉人總數10%，截至10月20日法定期限，花蓮縣選舉委員會仍未收到連署名冊，罷蕭案確定不成立。蕭美琴說，謝謝民眾對她的信任。

蕭美琴去年遭「花蓮罷免蕭美琴、蔡英文聯盟」怒嗆罷免，街頭罷蕭行動至今年8月才完成提議人名冊，依選罷法規定，60日內須再徵求連署及提交連署人名冊才能成案。據了解，罷免案連署人根本不到2000人。

花蓮選委會表示，第9屆立法委員花蓮縣選舉區選舉人總數為19萬8114人，依法罷免案提議人數應為原選舉區選舉人總數1%以上，需達1982人。蕭美琴罷免案提議人名冊，符合規定計有2256人，今年8月21日送交名冊並領表後，次日起應進行第2階段連署作業。

選委會指出，罷免案連署人應為原選舉區選舉人總數10%以上，即為1萬9812人，且同一罷免案的提議人不得為連署人，提議人及連署人的人數應分別計算，但截至10月20日收件時間內，仍未收到蕭美琴罷免案連署名冊，將依規定行文中選會，報請公告此項罷免案不成立。

蕭美琴表示，尊重公民行使罷免權力，但罷免案裡有許多非事實說法，造成紛擾與不安也令人遺憾，收到選委會不成案的訊息後，她要謝謝民眾對她的信任，並且持續努力，用行動證明選舉時的承諾，服務花蓮各地角落。

挺蕭的李姓支持者認為，罷免理由很多不正確，加上論述不斷抹黑汙名化同性戀者，不看好能獲得大多數花蓮人共鳴，罷蕭連署人數不振早就能夠預料；認同罷免蕭美琴的民眾則不願多作回應，表示「不成立就不成立」。