陳菊抨擊網路假新聞抹黑影響市長選舉

總統府秘書長陳菊回高市輔選，抨擊網路假消息、假新聞抹黑影響市長選舉，希望選民比較兩個政黨好壞，就知道投哪一個政黨候選人比較好。（記者黃良傑攝）

2018-10-21 20:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕總統府秘書長陳菊今午參加市議員候選人簡煥宗競選總部成立大會，直指網路假消息、假新聞的抹黑，嚴重干擾、影響高雄市長選情，希望選民睜大眼睛比較兩個政黨的過去與特質，看看現在高雄市的轉變和進步，不要被混亂的網路抹黑干擾，讓高雄市長由陳其邁順利接班。

陳菊抨擊國民黨長期執政「重北輕南」，造成台北市地下是捷運系統，高雄地下全是石化管線，以前國民黨中央佈局高雄是重工業，都是污染產業，雖然對台灣經濟貢獻很大，但高雄人委曲、受苦太久了，她到高雄12年，全力翻轉高雄成為幸福城市、宜居都市。

陳菊感嘆，原本預定可以順利接班交陳其邁，卻因網路時代來臨，大家可以網路發表意見，卻有人惡意發送假消息、假新聞，抹黑民進黨為高雄的努力、改變、創新，她希望選民「心頭要抓乎定」（台語），市長候選人陳其邁也上台，強調自己是高雄在地囝仔，暗指對手韓國瑜空降高雄選舉。

陳菊對市長任內政績如數家珍，尤其是鐵路地下化，中央被一千億，市府也投入290億，一起為鼓山、三民、鳯山等區域再造繁榮、便利，陳菊批評國民黨昔日治理高雄市，鹽埕地區都快熄火，政黨輪替後，鹽埕成為最有文化、氣質的景點，也再造鼓山哈瑪星繁華，駁二特區每年高達450萬觀光人次，市議員簡煥宗在議會的配合、協助，也是功不可沒。

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