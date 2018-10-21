國民黨黨產被控制 馬英九：這叫什麼民主政治嘛

前總統馬英九今日質疑國民黨黨產被控制不合理，痛批這是什麼民主政治；黨產會委員反批，還不是因為馬英九「黨產歸零」承諾跳票所致。圖為黨產會外觀。（資料照）

2018-10-21 19:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統馬英九今日下午在新北市為國民黨籍議員候選人站台時，狂批民進黨執政訂定不當黨產處理條例「把反對黨壓到不能再壓的地步」、「這叫什麼民主政治嘛」；對此，黨產會委員反批，國民黨長年財務來源靠大宗股利收入，那到底是要叫財閥，還是政黨。

馬英九直言，全世界沒有一個國家的執政黨控制反對黨的財務，現在國民黨要動用什麼經費，還需要黨產會同意，「當然不合理」、「這叫什麼民主政治嘛！」

黨產會委員反駁表示，2016年立法院多數民意制定黨產條例，追根究底還不是前國民黨主席馬英九「黨產歸零」的承諾跳票所致。

委員指出，根據黨產條例，國民黨的黨費、政治獻金、選舉補助款等民主國家政黨正當收入可以完全自由支配運用，馬所聲稱「現在國民黨要動用什麼經費，還需要黨產會同意」等語，悖離事實。

委員舉例，報載國民黨於今年10月19日在台南市舉辦的募款餐會所募得472萬元，性質上並非不當黨產範疇，黨產條例即無置喙餘地。

委員建議，哈佛大學法學博士的馬英九應上法務部「全國法規入口網站」查詢，裡面收錄各種法律條文全文，「若不清楚相關規定，可即時上網查閱，以免產生誤解。」

委員也提及，美國選舉經費，基本上都是靠募款而來，但是攤開國民黨的歷年財務報表，長期以來最大宗的收入來源，往往都是「股利收入」佔絕大多數。

委員質疑，請問馬英九前主席，這該怎麼解釋？要是在美國，這叫政黨還是財閥？