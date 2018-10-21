婚姻平權納民法還是立專法？ 4位北市候選人這樣說...

雙北市多所大學學生會共同舉辦的2018雙北市長青年論壇21日在台大舉行，台北市長候選人姚文智（左起）、吳萼洋、李錫錕、丁守中出席回應學生提問。（記者簡榮豐攝）

2018-10-21 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕台灣各大專院校合辦「2018雙北市長青年論壇」辯論，除了市長柯文哲外，國民黨台北市長候選人丁守中、民進黨台北市長候選人姚文智、無黨籍市長候選人李錫錕、吳蕚洋等4人均出席，候選人對於婚姻平權的態度也是各界關注的焦點。

無黨籍參選人李錫錕表示他對於婚姻平權的態度為4個字，「尊重包容」，不過他認為現在是過渡階段，現在還不到納民法階段，他主張現在先立專法，讓這些人有受到尊重包容感覺；吳蕚洋也認為要尊重。

姚文智表示只有他連署社會民主黨主席范雲的「多元性別友善城市公約」，該公約上主張在市內建立性別友善公共空間、保障同性伴侶家庭也能比照異性戀伴侶辦理幼托、育嬰福利，並提供所有已註記同性戀伴侶僱員與異性戀伴侶相同的福利，至於要立專法還是納民法，姚文智說等到公投結果出來再來協助。

國民黨台北市長候選人丁守中認為，從民法上來改變，改變有性別意涵等詞，現在社會還沒辦法廣泛接受，甚至增加不必要阻力，他認為很多國家都用專法，他也支持用專法保障。