選將讚侯友宜像小叮噹 當選幫大家解決問題

國民黨新北市長候選人侯友宜今天下午到汐止火車站前廣場，參加國民黨議員候選人廖先翔的音樂會，高人氣的侯友宜有許多支持者搶合照。（記者俞肇福攝）

2018-10-21 19:27

〔記者俞肇福／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今天下午到汐止火車站前廣場，參加國民黨議員候選人廖先翔舉辦的音樂會，侯友宜在台上跟著大家一起唱著耳熟能詳的卡通影片小叮噹歌曲；廖先翔說，侯友宜就跟小叮噹一樣，口袋中有很多法寶，他當選新北市長後，未來會幫大家解決問題建設新北。

「標榜不一樣的政治，從不一樣的選舉開始」的國民黨議員候選人廖先翔，21日下午3點到5點在汐止火車站廣場辦音樂會，取代過往的競選總部成立造勢大會；廖先翔說，今天的音樂會不穿競選背心、不動員、不造勢、不喊凍蒜，純粹開音樂會 ，選民聽旋律他聽民意。

廖先翔說，他這次參選議員有「三不」，不用傳統廣告車、不放鞭炮煙火、不辦傳統造勢晚會；現場湧入數百人聆聽音樂，台上的美女國樂團演奏樂曲，讓台下支持者聽得如癡如醉。

侯友宜下午3點半到場，到達會場跟台下的市民朋友請安打招呼，隨即與廖先翔合唱卡通影片「小叮噹」主題曲；平日忙於公務的侯友宜唱小叮噹歌曲，唱得可以說是不太熟悉，直到最後一句與大家最有共鳴，仍然獲得如雷的掌聲。

侯友宜唱完歌後，廖先翔還是不能免俗地拜託大家，他說，侯友宜就像小叮噹，口袋滿是法寶，只要他當選，侯友宜一定幫大家解決問題。

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