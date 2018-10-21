鳳梨賣不到中國 馬英九：因為民進黨執政...

前總統馬英九籲選民讓國民黨在年底九合一選舉獲得勝利。（記者李雅雯攝）

2018-10-21 17:04

〔記者李雅雯／新北報導〕前總統馬英九今天下午2點許赴土城區為新北市議員候選人黃永昌站台助選，馬英九在會場上表示，台灣經濟現況不好，尤其因為和對岸關係緊繃，農業、漁業面臨很大的問題、賣不到對岸去，對岸政策就是「民進黨執政縣市不考慮」，這個狀況要讓國民黨拿回政權才能獲得改善。

馬英九認為，台灣經濟殿後亞洲四小龍，經濟現況不是很好，在推動一例一休後、跟對岸關係緊張下，農業、漁業面臨很大的問題，農產品沒有辦法賣到對岸去。

馬英九提到，6月時曾到高雄探訪一位種鳳梨的老農，老農說以前鳳梨產量過剩可以賣到對岸去；現在卻不行了，馬英九強調，因為對岸政策就是民進黨執政縣市不考慮（採購、進貨）。馬英九表示，讓國民黨拿回政權才能改善和對岸的關係，民進黨有這個機會卻不願意，使得台灣農業、漁業遭遇許多打擊。

馬英九批評，民進黨執政後訂定了不當黨產條例、轉型正義條例，把反對黨地位壓到不能再壓，全世界沒有一個國家執政黨控制反對黨的財務，現在國民黨需要動用經費還需要透過黨產會同意，「這合理嗎？這叫什麼民主政治？」

馬英九呼籲選民在2018年九合一選舉讓國民黨勝出，才能讓台灣繼續在世界舞台上維持自由民主制度。