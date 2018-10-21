老人年金怎麼發？ 新竹縣4名縣長候選人有1人拒發

2018-10-21 19:31

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣的老人年金發不發，一直是這20幾年來縣長選戰的火線話題。今年新竹縣4名縣長候選人，只有2號無黨籍葉芳棟明確主張建設為先，他不發老人年金，除非未來行有餘力才會發。1號國民黨楊文科、3號民進黨鄭朝方、以及4號民國黨徐欣瑩雖都表示「會發！」，但3人也始終語帶曖昧，直到近來選戰將要進入最後1個月的肉搏戰，在記者的追問和查證下才紛紛鬆口。

楊文科說，他會「月發3000」且繼續排富，也就是跟現行邱鏡淳的政策相比，他將會「不減半但是維持排富發放」，也就是「回復去年1月1日以前的額度」。

徐欣瑩基本上也跟楊文科一樣強調「月發3000」。但她特別說明其老人年金政策有3階段，第1階段選戰期間，主要訴求就是「恢復被邱鏡淳砍掉的一半」；等於她跟楊文科一樣是排富後對每人月發3000。

但是她當選後就會進入第2階段：檢討有哪些長輩實際生活有困難卻不幸被排富掉的。最後縣府財政有起色後，她會再就「排富」、以及「加發」的2個問題，視當時的縣府能力重新評估、決定。

至於3號的候選人鄭朝方則說，他的政策就是「月發3000元老人年金，不排富」。

葉芳棟則說，老人年金他一毛也不會發！葉芳棟認為新竹縣當務之急就是要先做好建設，城市的交通問題要先解決外，現在中國跟美國貿易大戰中，很多台商要回台發展，以致用地不足、水電5缺等問題都亟待解決，這些都需要錢。

他認為只有給鄉親有好的工作機會和環境，幫助鄉親有錢賺、且增加收入，進而有能力照顧自己家的親長，以此取代現行政府幫鄉親「養老」的狀況才是根本解決之道。

至於錢從哪裡來？徐欣瑩說，她會做好財政紀律、開源節流，況且有些縣政推動有成後會自己「生錢」出來像是：璞玉計畫。她也會整合社會資源、且憑著曾任立委的經驗，了解中央有哪些可以爭取的管道，幫新竹縣爭取更多資源。

鄭朝方說，他會積極向中央爭取地方建設補助經費，就可以替地方節省建設支出，加上地方政府自有財源，就可以充分來做社會福利。

楊文科說，縣長邱鏡淳已替新竹縣減少100億的負債，還公開說要留錢給下任縣長發揮。他將開源節流、撙節花費，再加上前述邱鏡淳所留的「資源」，他相信足以支應1年約需10億的老人年金預算。