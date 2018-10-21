台北市長辯論談學生租屋 丁：建立平台 姚：推青年券

多所大學學生會共同舉辦的2018雙北市長青年論壇21日在台大舉行，台北市長候選人姚文智（左起）、吳萼洋、李錫錕、丁守中出席回應學生提問。（記者簡榮豐攝）

2018-10-21 16:59

〔記者鍾泓良／台北報導〕台灣各大專院校昨合辦「2018雙北市長青年論壇」辯論，國民黨台北市長候選人丁守中、民進黨台北市長候選人姚文智、無黨籍台北市長候選人李錫錕、吳萼洋均出席。首先針對學生居住問題，丁守中認為應該由市府建立平台，並要求周邊租屋增添保險；李錫錕認為應透過房仲業者來調查學校租屋市場，提供合格房屋；姚文智主張廣設社會住宅，補足學校宿舍不足，並給經濟弱勢申請青年租屋券。

台大學生會長吳奕柔提問，學生族群在學區附近租屋，因為經驗相對不足，房東常超收水電費、違反消防法規、違法隔間、出租工業用地做為學生租屋等等問題，問台北市長候選人如何改善。

丁守中指，學校周邊真的很多房子都有呈現亂象，他認為市府可以搭建一個平台，並要求周邊學校出租公寓配合進行相關安全檢查，並將公寓評為不同級別，只要不符合規定就完全不推薦；他也認為學校周邊租屋都要符合應要有保險，當發生意外時可以給予保障。

李錫錕則認為，一個民主政府很難包山包海，認為應該透過房仲業者，讓大家可以找到自己住得起的條件，政府應把關的是衛生及治安等，而不是干預，「民主國家政府不能承諾太多，沒有那麼多人力 。」

吳萼洋則說，自己競選口號是「平安、健康、智慧、慈悲」，而平安就是不要讓危險發生，而針對丁守中所提的保險，他以自己從事保險業為例，認為並不是買保險以後就沒事，政府更應該預防。他認為，可以要求學校周邊房東比照市府所擬定的合約書跟學生簽約，並提供給學校登記，同步提供資訊給學生。

姚文智則認為，大專院線往往宿舍不足，導致許多人須在違建討生活，他提出要透過興建社會住宅，以混居方式提供給學生，另外也提供給所得分為點低於20分為點以下都可以申請青年租屋券。他也認為，學生自治團體應該有管道直接跟政府反映居住問題。