交通何解？ 李錫錕：先讓市府賺錢、捷運24小時運作

雙北市多所大學學生會共同舉辦的2018雙北市長青年論壇21日在台大舉行，台北市長候選人姚文智（左起）、吳萼洋、李錫錕、丁守中出席回應學生提問。（記者簡榮豐攝）

2018-10-21 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕台灣各大專院校合辦「2018雙北市長青年論壇」辯論，除了市長柯文哲外，國民黨台北市長候選人丁守中、民進黨台北市長候選人姚文智、無黨籍市長候選人李錫錕、吳蕚洋等4人均出席，針對校園周圍交通網路問題，詢問出席市長候選人看法。

姚文智表示，他表示台北交通大多是輻射狀，將推動首都大環線來改善台北交通，針對校園周遭交通壅塞問題，可以透過公車、自行車停車設置來與學校連結；丁守中則批台北公共運輸僅40%，而其他國家的大城都達八、九成，丁守中強調若他當選市長，會以最大力道來補貼吃到飽月票，會讓捷運公車吃到飽月票降到800元。

無黨籍參選人李錫錕則認為，他贊成吃到飽月票，但在政府預算吃緊的情況下，他提出讓台北成為「不夜城」，大眾交通工具能24小時運作，利用夜間經濟，讓政府收入變高，甚至連補貼月票都不用。

吳蕚洋則提出票價降低，最好是10元搭到完，而學生多使用機車做為主要交通工具，他在市區設置南北向、東西向的機車快速道，讓機車不用閃避路邊停靠的公車、計程車等，以及如何讓機車更為安全等。