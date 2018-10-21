侯友宜鶯歌聯合競總成立 台下第1排驚坐張安樂

侯友宜參加鶯歌區議員聯合競選總部成立，他也替候選人號次取諧音，讓台下民眾好記。（記者邱書昱攝）

2018-10-21 16:22

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今天前往鶯歌區參加第七選區議員聯合競選總部成立，台下第一排也發現統促黨總裁「白狼」張安樂到場，他說，會到場是支持同慶里里長候選人張禹辰；對此，侯友宜辦公室發出聲明強調，統促黨及相關人士是由統促黨籍里長候選人擅自帶來現場，非國民黨邀請

這次的聯合競選總部包含議員林金結、洪佳君、黃永昌及議員候選人江怡臻、王明麗，侯友宜向台下民眾大力推薦並以號次為諧音替他們拉票。

侯友宜談到，鶯歌是一個好地方，鶯歌老街仍是滿滿的人潮，不是人家說的沒有人，同時也是陶藝的發源地，因此要以既有的基礎往上，產學合作及引進科技，讓陶瓷不再只是藝術品，還能夠成為建築、隔熱的器材。

侯友宜也談起假牙補助，他強調，顧真的牙齒比較重要，這也是行政院衛生署說的，而民進黨新北市長候選人蘇貞昌提的補助，錢一直拿來補助，會讓下一代負擔不起。

台下的民眾揮舞旗幟高喊凍蒜，就在第一排座位上發現張安樂現身，不過他說，這次會到場是支持同慶里里長候選人張禹辰。對此，侯友宜辦公室發表聲明指出，統促黨及相關人士是由統促黨籍里長候選人擅自帶來現場，非國民黨邀請；侯友宜對此明確表示，不歡迎也拒絕統促黨張安樂及其相關人士出席侯友宜的任何競選活動。