北埔、新豐競總成立 楊文科獲贈好彩頭

選舉倒數30幾天，國民黨新竹縣長候選人楊文科今天也忙著在各鄉鎮成立競選服務處，持續深耕地方人和。（圖由楊文科陣營提供）

2018-10-21 16:36

［記者黃美珠／新竹報導］國民黨新竹縣長候選人楊文科今天也一舉成立北埔、新豐2鄉的競選服務處，且跟2鄉的該黨其他候選人一起聯合造勢。

在北埔鄉的成立大會上，該黨北埔鄉黨部主任洪錦麟送上好彩頭給楊文科。

楊文科則以台3線涵養多元文化、具文史風采代表的特殊地位來形容北埔鄉。

且因今年全國首度舉辦金牌農村競賽，就由北埔鄉的南埔村拿下首獎，南埔村長莊明增還轉換跑道選鄉長。

所以他表示當選後將擴大推廣、獎勵農村再生，結合成功的標竿社區，一起透過網路行銷休閒農業、有機養生，以及策動異業結盟推廣柑橘果肉加工烘焙品，搭配現有的老街、冷泉、金廣福等名勝景點環境改善，使北埔的觀光休閒產業更發達。

來到對手徐欣瑩家鄉的新豐，楊文科說，縣府爭取中央前瞻建設核定辦理1億340萬元的新豐鄉（坡頭漁港）水環境改善工程，他保證當選後會加速執行，提升全縣山海湖美景。

在這裡，楊文科競選總部主委范振宗幫他披上彩帶、縣黨部主委陳見賢送他好彩頭、新豐鄉競選召集人吳上淵則贈「包中」、鄉黨部主委徐茂淦授戰旗，展現如虹的士氣。

楊文科另也說明他要推動台1線替代道路 （新竹-竹北-新豐）暨東西支線（新庄子支線、湖口營區支線）新闢工程、改善新豐火車站周邊停車及站前商圈環境、規劃闢建鳳山溪北岸聯絡道路、加速中山堂建築改建，以及忠孝、新豐2國中跟新豐國小通學步道的建置等。