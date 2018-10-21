不只關說？ 魏明谷緊咬王惠美沒愛心

彰化縣長魏明谷批王惠美，選前關說，選後就包庇，也未提社會福利政策，是沒有愛心的人，要選民睜大眼睛。（記者陳冠備攝）

2018-10-21 15:56

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣長選舉進入政見攻防戰，國民黨提名候選人王惠美遭無黨籍候選人黃文玲爆料涉嫌為黑心油公司關說，彰化縣長魏明谷認為，選前關說，選後就包庇，勸王應該退選，更表示，王惠美選前最後一個月卻未提任何社會福利政策，一個沒有愛心的人士沒資格當彰化縣長。對此，王惠美競選總部保持沈默沒有回應。

今（21）日上午，民進黨提名彰化縣埔心鄉長候選人張乘瑜、大村鄉長候選人賴錫卿分別成立聯合競選總部的成立大會，縣長魏明谷特地前往站台，向支持的鄉親發表執政理念，也指控對手王惠美於5年前，大統黑心油事件爆發，她去關說，對方供她政治獻金，一個當立委就關說的人，當縣長就會包庇，那還得了！

魏明谷說，選前剩下一個月，王惠美的社會福利政策在哪裡，經濟貧困的人如何照顧？生育幼兒福利在哪？老人長照福利呢？三六九敬老禮金是否延續？綠能政策又如何？至今社會福利政策都不提不說，就是沒有愛心，一個沒有愛心的人才會社會福利都不做，選舉剩一個月，要選民睜大眼睛。

魏明谷來到埔心，也提到近日沸沸揚揚的「捷運插旗」，認為南彰捷運不是不可為，而是要先有公路，再造捷運，才是實際規劃，不是推支持者插了旗就不認帳。

王惠美競選總部下午成立，針對魏明谷所提的內容，王惠美陣營迄記者發稿前均沒有做出任何回應。

彰化縣長魏明谷（左2）為埔心鄉長候選人張乘瑜（左3）授旗加油打氣。（記者陳冠備攝）