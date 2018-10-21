中市議員陳淑華角逐5連霸 林佳龍力挺

中市議員陳淑華角逐市議員五連霸，市長林佳龍打出「西屯區贏，台中就贏」。（記者張瑞楨攝）

2018-10-21 16:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕競選連任第五屆的民進黨台中市議員陳淑華，今天成立她與市長候選人林佳龍的聯合競選總部，林佳龍推崇說，陳淑華所提各項建設，他都全力支持，有優秀的議員陳淑華，和認真的市長林佳龍做夥打拚，西屯區的建設腳步，才能跟得上西屯區的發展腳步，希望選民在支持林佳龍的同時，用選票相挺陳淑華連任，他還強調，「西屯區贏，台中就贏！」

陳淑華則說，西屯區是台中市發展最迅速的區塊，最需要的是宏觀的擘畫都市計畫整個都市發展，西屯區無論是高科技產業、工業，還是商業活動，台中市的行政中心，以及將來的經貿活動，無一不是台中市發展的核心，過去20年，西屯區的各項配套、公共建設，在林佳龍擔任市長以前，一直跟不上西屯發展的腳步。

她強調，自己不斷努力推動各項基礎建設，包括捷運藍線地下化、惠來溪潮洋溪整治、中科路陸橋串聯水湳經貿園區、福林路開闢、會展中心等等，每項都是林佳龍極力支持並推動，在老弱婦幼照顧方面，她長年推動0至6歲育兒津貼，從托育一條龍升級到育兒津貼；65歲以上老人假牙補助；遲緩兒童的扶助；推動全台第一家女兒館來照顧女孩們。今年則成功推動了敬老愛心卡擴大使用，可以搭乘計程車、看病抵用掛號費、部分負擔，照顧老人家健康、鼓勵老人家樂活出外走走。

立委郭正亮則呼籲，陳淑華表現受肯定，已有耳語指稱，陳淑華風評好民調高，一定會高票，受到這種耳語影響及分票操作，選情非常緊張。被說穩當選，選情最危險，呼籲西屯區的鄉親，選舉就是要選擇好人才，票投陳淑華，讓好議員陳淑華不會受到分票耳語影響，能繼續連任。