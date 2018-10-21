徐耀昌一口氣成立3總部 強調建設不分南北、山海線

2018-10-21 15:29

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣長候選人徐耀昌今天一口氣成立頭屋、公館及通霄3個競選總部，吸引大批支持者前往加油、打氣。徐耀昌強調，建設不分南北、山海線，將以「南北攜手躍進，山海共享慢活」為主軸，延續勤政、務實的態度，建構幸福永續的苗栗。

公館競選總部是與鄉長候選人曾美露成立聯合總部，現場湧入大批支持者，前縣長傅學鵬也到場站台拉抬聲勢，傅學鵬懇請公館鄉親支持最努力最打拚的徐耀昌，讓他衝到最高票，現場士氣高昂，加油、凍蒜聲不絕於耳。

徐耀昌指出，頭屋鄉山明水秀，雅聞七里香玫瑰森林進駐、明德水庫發展低碳旅遊後，帶動地方觀光發展，未來將整合發展明德水庫周邊景點觀光，發展慢城特色，以明德水庫、古道遊憩及田園生活文化，爭取國際慢城總部認證。 徐耀昌表示，苗縣府爭取客委會「客家文學花園」計畫專案補助，以公館鄉出磺坑的亞洲第一口油井、地軌纜車及石油博物館等元素，打造成東南亞最大的客家文學花園，將成為苗栗觀光新亮點。

徐耀昌強調，如獲連任，將山海線並重，山線持續打造慢城特色，海線部分將推「慢魚運動」，未來將結合竹南、後龍、通霄、苑裡等4鄉鎮之特色，發展苗栗沿海特定區規畫，向中央申請「苗栗縣黃金海岸沿海鄉鎮風景特定區規劃」，明年度更將向觀光局申請「山城海灣計畫」，為苗栗沿海打造出向舊山線鐵道自行車一樣轟動的觀光亮點。