市長帶頭違法再喊修法？ 姚人多：典型的柯文哲手法

2018-10-21 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨在北投區的七星公園舉辦行動競選總部開幕園遊會，被北市公園處認定與原先申請活動內容不符，沒入3萬元保證金，加上行動競選車違停，另吃下6張罰單，罰款1萬8千元。柯今早受訪直呼「這表示目前的法令太不切實際了！」，並扯以前執法不是很嚴厲，現在他要求嚴厲執法，發現法律應該要大修。

輔選民進黨台北市長參選人姚文智的海基會副董事長姚人多則認為，這是很典型的「柯文哲手法」。

柯文哲競選總幹事小野今天上午公開致歉、承認團隊疏失，並還原柯文哲當時的開場白為「各位市民朋友，大家午安大家好，今天是我們行動競選總部開幕的園遊會，因為公園不可以有競選活動，所以拜託大家，我們還是盡量守法」、「所以拜託大家不要喊凍蒜，然後競選的旗子也不要拿出來，競選的背心也不要拿出來」、「其他跟選舉相關的東西，我們先把它收起來」。

對此，姚人多則認為，這代表柯文哲定義昨天在公園的活動，就是競選活動，且柯明白「公園不可以有競選活動」，「基於以上兩點，他拜託大家盡量守法，不要喊凍蒜等跟選舉有關的東西，就可以假裝這個競選活動不是競選活動」。

姚人多直言，這是很典型的柯文哲手法，真誠的請大家假裝，來突顯自己的真誠，他也酸說「然後隔天，我就看到帶頭違法的柯市長說，現在法令應該要修改。蠻棒的！」