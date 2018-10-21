退警宜蘭輔選稱「媳婦變男...」 同運團體批：誤導民眾

2018-10-21 15:33

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國民黨宜蘭市長候選人張森霖今成立競選總部，全國退休警察總會長耿繼文出面相挺，但耿在台上批評民進黨政府「在搞同性戀」，稱未來媳婦將是男的，女婿則會變女的，若同意這些，就是支持民進黨。對此，台灣同志諮詢熱線協會政策推廣部主任杜思誠說，媳婦、女婿只是稱呼，不應該為了稱呼限制兩人相愛，這樣是誤導民眾。

張森霖今成立競選總部，張是退休警官，國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙、前警察大學教授葉毓蘭及耿繼文都出面站台。

耿繼文表示，他們不能再支持民進黨政府，因為民進黨政府都在欺騙，還在搞「同性戀」，將來媳婦可能會是男性，女婿則不會是男的而是女性。耿繼文還稱，現在宜蘭市長是民進黨籍，若你同意媳婦是男生，女婿是女生，就支持他吧！

對此，杜思誠認為耿繼文說法是在「誤導民眾」；杜思誠說，女婿、媳婦都是稱呼親屬的用法，但稱呼會隨時代改變，若女兒跟另一位女性在一起，也可以不用女婿等稱呼，不應該為了稱呼就限制兩人相愛。

他直言，許多長輩對同婚議題不熟悉，才會衍生很多擔心，但看到晚輩獲得幸福，才是最重要的事情，同志爭取婚姻平權，只是希望獲得跟異性戀伴侶一樣的權利，並不會影響到異性戀婚姻跟家庭。

他批評，耿的說法會讓大家以為以後沒有女婿、媳婦的稱謂，這是不對的，容易讓民眾誤解，杜思誠反問，「若家中有晚輩是同志，難道不會希望他（她）獲得幸福嗎？」不應為了選票就誤導民眾。