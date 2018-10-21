與陳其邁同框輔選 陳菊：高雄接班一定要成功」，否則…

陳菊、陳其邁同台為市議員候選人邱俊憲輔選，高喊「高雄接班一定要成功」。（記者洪臣宏攝）

2018-10-21 14:31

〔記者洪臣宏／高雄報導〕總統府秘書長陳菊、市長候選人陳其邁今天同台，為黨籍市議員候選人邱俊憲輔選，陳菊說，這場高雄接班一定要成功，否則高雄建設不知道還要拖延多久，陳其邁喊出高雄不能輸，台灣才會贏。

第五選區邱俊憲今天搶建灘頭堡，包括勞動部長許銘春、立委林岱樺、趙天麟、邱議瑩、賴瑞隆、議長康裕成、多名市議員及前高縣長余政憲、前高雄副市長陳啟昱都現身支持，陳菊、陳其邁連袂到場，帶來最高潮。

陳其邁致詞時，花了相當時間敘述陳菊從高雄美麗島事件最年輕受刑人，為台灣民主改革的奉獻犧牲，努力建設高雄市的歷程，他說，因此台灣民主在改革過程中，才能走得如此長久、健康及勇建，「高雄不能輸、台灣才會贏」。

他批評有候選人說選舉只談經濟、不談政治，卻大談「九二共識」，說一套做一套，滿口政治，他表示，高雄市長選舉是對台灣未來政治、經濟最重要的一場選舉，這是要選擇一條和平製造者道路，與全世界市場接軌的道路，還是凡事要依賴中國市場，錢進中國、債留台灣的道路。

陳其邁呼籲用選票告訴全世界，高雄作為台灣門戶，「我們準備好了」，他會讓高雄做經濟發展火車頭，台灣穩定的力量，準備和全球市場接軌、招商引資，成為亞太地區最穩定的力量。

陳菊指出，這場選舉充斥假消息、假新聞、假民調，許多人不知道真實是怎樣？社會狀況如何？為何大家霧煞煞？在這混亂時代，我們真實正直為高雄打拚、守護台灣的方向、價值都是一致且堅持的，大家要檢驗所有政黨，誰為台灣人打拚，誰站在台灣的立場，只有民進黨為台灣打拚、受苦。

陳菊說，高雄接班一定要成功，前瞻計畫中捷運黃線對高雄縣市未來發展很重要，如果不是陳其邁接班，高雄未來建設藍圖不知道還要拖多久？