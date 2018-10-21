林姿妙提宜市免費營養午餐 陳歐珀陣營轟政策買票

國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙（中），今幫同黨宜蘭市長候選人張森霖站台，強調若張當選，宜蘭市也跟羅東一樣營養午餐都免費。（記者張議晨攝）

2018-10-21 14:16

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國民黨宜蘭市長候選人張森霖今成立競選總部，同黨籍縣長候選人林姿妙出面站台，林競選主軸是「吃飯、讀冊免費」政策，今站台時幫忙加碼，拉著張森霖雙手強調，若張當選，也會跟她一樣營養午餐都免費；對此，張森霖受訪時說，宜蘭市需擴大公共造產才能因應免費政策，經費需仰賴縣府支持；陳歐珀陣營則批評，免費是不負責任的政策買票。

距離五合一地方大選僅剩34天，民進黨縣長候選人陳歐珀、林姿妙今連趕多攤，幫黨籍縣議員、鄉鎮市長候選人站台造勢。

警官退休的張森霖今競選總部成立，林姿妙、警大退休教授葉毓蘭、退警協會總會長耿繼文以及前台北縣長周錫瑋均出席力挺。

林姿妙說，羅東鎮原是宜蘭負債最多的鄉鎮，後來她上任後轉虧為盈，讓羅東經濟好轉，還將經費用於回饋，讓羅東人讀書、營養午餐全免費。

話一落下，林姿妙隨即拉起張森霖手，林姿妙說，若張森霖當選市長，一定會讓宜蘭孩子跟羅東一樣，營養午餐「全免費」，盼民眾支持，一票拉一票，讓縣、市長一起當選。

對此，張森霖受訪時則說，「支持縣府免費政策」，但依照宜蘭市財政，仍需要擴大公共造產的盈餘，未來若要推動營養午餐免費，也需要縣府支持。

不過，民進黨縣長候選人陳歐珀陣營，事後發新聞稿批評林姿妙政策，稱「免費的代價最貴」。

陳歐珀陣營指出，一體適用的免費不符公平正義，宜蘭縣負債已逾200多億元，縣府每年可支用預算只有15億元，新增加營養午餐近3億元預算就佔了20％，林姿妙宣稱免費營養午餐只佔1％的說法是愚民話術，也是不負責任的政策買票。