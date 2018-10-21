警政署長宣示：敢買票者，警方一定會逮到你！

2018-10-21 13:50

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕警政署長陳家欽下午訪視新竹市警察局，慰勉基層同仁平時對於治安工作的辛勞，並頒發慰問金嘉勉執行查賄工作有具體成果的第一分局、第二分局，替第一線警察同仁加油打氣。

會中陳家欽提醒各單位受理民眾檢舉賄選案件，應認真去判斷、分析，不要輕易忽視，選舉投票日將至，叮嚀大家要再接再勵，任何有賄選的情資，必須盡心盡力查緝，維護選舉公正、公平性。

陳家欽說，依照過去的經驗，目前已經進入賄選的高峰期，因此他到各地與同仁研討，如何精進查察賄選，同時凡是有計畫賄選的人，一定要掌握情資，積極查辦，絕對讓想買票的候選人知難而退，一定要這次選舉成功、安全地順利完成投開票。

另外，陳家欽會中特別表示，為有效打擊不法，維護社會秩序及確保民眾安全，提示處理街頭暴力案件，須以強勢、堅定的執法態度，迅速有效壓制、弭平不法，深究發生原因，嚴防其再犯；同時期勉新竹市警察局每名員警都能深植「安居專案」精髓，有效精進「反毒通報網」工作，將毒品趕出社區，營造安居樂業的環境，讓在地居民有感。

局長陳耀南在會中表示，為防制金錢、不法利益介入選舉，新竹市警察局將全力查賄制暴，規劃具體策略，督促各單位本著「行政中立、依法行政」原則，以有效積極防處及偵查方法，主動蒐報賄選情資，全面查察賄選，以淨化選舉風氣，確保社會秩序。