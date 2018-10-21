新北垃圾袋比北市貴 蘇貞昌諷：難道有噴香水？

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天上午與市議員候選人黃俊哲成立聯合競選總部，前台北縣長尤清（右二白頭髮者）現身力挺。（記者賴筱桐攝）

2018-10-21 13:24

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天上午與市議員候選人黃俊哲成立聯合競選總部，蘇貞昌再提垃圾袋降價政見，他說，新北市的垃圾袋比台北市還要貴，難道新北市的垃圾袋有噴香水嗎？他批評，「新北市的比較貴，就是市府沒有效率。」

蘇貞昌致詞表示，前台北縣長尤清規劃板橋車站新板特區，他接手開闢40公頃，現在有2間國際飯店、3家百貨公司，但車站旁的3.3公頃土地，當年他爭取設立大台北新劇院，結果土地閒置13年，所以「新北升格，市政停格」，同一時間高雄衛武營國家藝術中心已經開幕，新北市還在停機車，淪為全台最貴的機車停車場，「註定等我回來做」，他要蓋1間全世界最新、全台灣第一的親子體驗博物館，讓孩子一面遊戲、一面學習。

蘇貞昌談到，不只是板橋停格，新莊也停格，當年新莊副都心開發案留一塊土地要蓋國家電影中心，總共編列40億元專案預算，結果土地也放10幾年，去年才動工，預算剩下4億元，「真的不要等待、不要期待，正的（市長）都這樣，副的還讓他繼續做？」

蘇貞昌還批，當年他突破萬難，利用河濱高灘地開闢大漢溪堤外道路，他做了前段三重到新莊，前台北縣長周錫瑋接手做後段樹林到鶯歌，結果中間差一截6公里，從新莊到樹林，過去8年「一寸都沒有做」，導致這條路有頭有尾但沒有中間，如果讓他當選，保證一任內全部打通。

另外，蘇貞昌提出垃圾袋降價政見，他說，新北市的垃圾袋比台北市還貴，難道新北市的垃圾袋有噴香水嗎？「新北市的比較貴，就是市府沒有效率」。有人說「免錢的最好」，這他也清楚，但是不能一步跳那麼快，未來他當市長要讓垃圾清理更方便、更環保省錢。