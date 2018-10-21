藍軍天王都到場 張麗善競選總部成立強強滾

國民黨黨主席吳敦義為雲林縣長候選人張麗善授戰旗。（記者廖淑玲攝）
〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣長候選人張麗善今天成立競選總部，國民黨黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、新北市長朱立倫、高雄市長候選人韓國瑜都到場，聲勢強強滾。
到場輔選的還包括中華民國雲林同鄉總會創會會長譚量吉、立委江啟臣、曾銘宗、黃昭順、王育敏、陳雪生、蔣乃辛、許毓仁、林麗蟬、歌手龍千玉、連網紅「蔬菜炸彈客」廖營餘等人都到場力挺張麗善。
吳敦義站台輔選、授戰旗，預祝張麗善勢如破竹、勢在必得，當選後雲林人四季平安、四季發財，並強調縣市議員、鄉鎮市民級代表、村里長都要全壘打。
網路爆紅的「蔬菜炸彈客」廖營餘現身致贈青江菜及紅茶給韓國瑜，還現場生吃，強調他不關心政治、藍綠，只關心農業和菜價，不求農產品賣出高價只求平穩。
韓國瑜以雲林是農業大縣，自己以前擔任北農總經理時，菜價的漲跌都是隨市場機制，因為「農產品」就是一種「產品」，市場會依照供需找到一個物價的平衡點，北農只需要維持一個公平公正的平台，讓農民賺取合理收入，雲林縣長的最大責任就是照顧農民，他推荐張麗善和他只要能當選，一定幫農產品賣得好價格，讓雲林農工商並進，平衡產業發展。
朱立倫強調他今天到雲林有兩個身份，一是雲林人在外最多的新北市長，也是提名張麗善不分區立委的國民黨前主席，雲林有任何需要，新北市一定全力相挺，呼籲所有雲林鄉親11月24日一定要回家投4號張麗善。
現場播放前縣長張榮味入獄前紀錄片，細數他任內爭取湖山水庫、台大醫院到石榴工業區等重大建設，強調張家沒有做對不起雲林人的事情，影片中張榮味為張麗善披戰袍，讓現場支持者熱淚盈眶，前立委張嘉郡請求雲林鄉親都看到張榮味的付出，支持張麗善，還張榮味一個公道。
譚量吉也大讚張榮味、張麗善及張嘉郡的努力，相信張麗善當選雲林會更好；郝龍斌以網路流傳「國民黨一倒，民進黨吃飽飽」，痛批民進黨充斥「年領250萬實習生」，還有東廠、西廠，呼籲大家不能再讓民進黨吃飽飽、農民卻吃不飽，要支持張麗善雲林人就能吃飽飽，呼籲軍公教出來投票，給民進黨一個教訓。
張麗善上台致詞前先邀請婆婆上台，感謝家人及台下為她加油的雲林鄉親，讓她更有信心站起來、勇敢走下去，強調政見規劃及願景，要為雲林創造希望及未來，最後和大家共同啟動雲林上場的螢光幕，炒熱全場。
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國民黨黨主席吳敦義預祝抽中「4」號的張麗善「4如破竹、4在必得」，當選後雲林人「4季平安、4季發財」。（記者廖淑玲攝）
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國民黨黨主席郝龍斌為張麗善站台痛批民進黨用一個年薪250萬的實習生，造成雲林農產品滯銷。（記者廖淑玲攝）
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雲林縣長候選人張麗善特別請婆婆上台，眼眶泛紅感謝家人全力支持。（記者廖淑玲攝）
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全場數千名支持者比出「4」的手勢支持雲林縣長候選人張麗善。（記者廖淑玲攝）
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雲林縣長候選人張麗善與大家共同啟動雲林上場的螢光幕，炒熱全場。（記者廖淑玲攝）
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雲林縣長候選人張麗善由國民黨黨主席吳敦義及副主席郝龍斌牽手走進會場。（記者廖淑玲攝）
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國民黨副主席郝龍斌及黨籍立委及中常委為雲林縣長候選人張麗善加油。（記者廖淑玲攝）
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知名歌手龍千玉偕同新住民支持雲林縣長候選人張麗善並送上好彩頭。（記者廖淑玲攝）
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知名歌手龍千玉（左四）感謝雲林縣長候選人張麗善「最好央甲」，受她請託幫她解決困難，請大家支持。（記者廖淑玲攝）
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現場播放前雲林縣長張榮味入獄前的紀錄片，感動全場。（記者廖淑玲攝）
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新北市長朱立倫帶領所有旅外雲林同鄉會幹部為張麗善加油，氣勢如虹。（記者廖淑玲攝）
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高雄市長候選人韓國瑜（右五）比出「4」的手勢，請大家支持張麗善。（記者廖淑玲攝）