藍軍天王都到場 張麗善競選總部成立強強滾

國民黨黨主席吳敦義為雲林縣長候選人張麗善授戰旗。（記者廖淑玲攝）

2018-10-21 13:28

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣長候選人張麗善今天成立競選總部，國民黨黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、新北市長朱立倫、高雄市長候選人韓國瑜都到場，聲勢強強滾。

到場輔選的還包括中華民國雲林同鄉總會創會會長譚量吉、立委江啟臣、曾銘宗、黃昭順、王育敏、陳雪生、蔣乃辛、許毓仁、林麗蟬、歌手龍千玉、連網紅「蔬菜炸彈客」廖營餘等人都到場力挺張麗善。

吳敦義站台輔選、授戰旗，預祝張麗善勢如破竹、勢在必得，當選後雲林人四季平安、四季發財，並強調縣市議員、鄉鎮市民級代表、村里長都要全壘打。

網路爆紅的「蔬菜炸彈客」廖營餘現身致贈青江菜及紅茶給韓國瑜，還現場生吃，強調他不關心政治、藍綠，只關心農業和菜價，不求農產品賣出高價只求平穩。

韓國瑜以雲林是農業大縣，自己以前擔任北農總經理時，菜價的漲跌都是隨市場機制，因為「農產品」就是一種「產品」，市場會依照供需找到一個物價的平衡點，北農只需要維持一個公平公正的平台，讓農民賺取合理收入，雲林縣長的最大責任就是照顧農民，他推荐張麗善和他只要能當選，一定幫農產品賣得好價格，讓雲林農工商並進，平衡產業發展。

朱立倫強調他今天到雲林有兩個身份，一是雲林人在外最多的新北市長，也是提名張麗善不分區立委的國民黨前主席，雲林有任何需要，新北市一定全力相挺，呼籲所有雲林鄉親11月24日一定要回家投4號張麗善。

現場播放前縣長張榮味入獄前紀錄片，細數他任內爭取湖山水庫、台大醫院到石榴工業區等重大建設，強調張家沒有做對不起雲林人的事情，影片中張榮味為張麗善披戰袍，讓現場支持者熱淚盈眶，前立委張嘉郡請求雲林鄉親都看到張榮味的付出，支持張麗善，還張榮味一個公道。

譚量吉也大讚張榮味、張麗善及張嘉郡的努力，相信張麗善當選雲林會更好；郝龍斌以網路流傳「國民黨一倒，民進黨吃飽飽」，痛批民進黨充斥「年領250萬實習生」，還有東廠、西廠，呼籲大家不能再讓民進黨吃飽飽、農民卻吃不飽，要支持張麗善雲林人就能吃飽飽，呼籲軍公教出來投票，給民進黨一個教訓。

張麗善上台致詞前先邀請婆婆上台，感謝家人及台下為她加油的雲林鄉親，讓她更有信心站起來、勇敢走下去，強調政見規劃及願景，要為雲林創造希望及未來，最後和大家共同啟動雲林上場的螢光幕，炒熱全場。