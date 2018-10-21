柯P評台女素顏嚇人 陳佩琪：叫女人揮手微笑更沒幫助

陳佩琪表示對柯文哲的化妝說不在意，但「叫女人出去『揮揮手、微微笑』，更是沒幫助！」（資料圖）

2018-10-21 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（20）日演講時再度失言，稱日本女生比較漂亮，因為都化妝好才出門，不像台灣女性同胞都直接上街嚇人。對此，妻子陳佩琪今（21）日於臉書發文，認為跟回家借錢還有其他失言紀錄比起來，對化妝說不在意，但也話鋒一轉強調：「叫女人出去『揮揮手、微微笑』， 更是沒幫助！」

陳佩琪表示，看到柯文哲一早出門後「突然想講他壞話」，「很多夫妻吵架，都是為了錢， 我也不例外」，表示醫生收入溫飽沒問題，偶爾天災人禍捐贈也還支付得起，但柯文哲會有「大額的需索」，例如某年燈會虧損的兩千萬、年初當競選經費的兩千萬房貸等等，「有時覺得先生當了市長，怎麼就變得跟市井無賴一樣，動不動就回家跟老婆要錢？」

陳佩琪也說，柯文哲還有其它的失言紀錄讓她很火大，例如「早上起床時太太都還在睡覺」，但這種小事餓他幾頓就好，至於柯文哲昨日說的「台女出門不化妝很可怕」則更不在意，「我一向就不care別人對我外貌的批評，也還沒遇到過周遭女同事會化妝才上班的」、「這種嘴砲式的批評， 聽聽也就過去了」。

陳佩琪表示，比較在意的是過去曾在臉書寫說，每當柯P被媒體攻擊完隔天，自己去市場就像走星光大道，對此柯文哲竟對媒體說陳佩琪「想寫什麼就寫什麼，真糟糕」，對此陳佩琪質疑，這是公民的基本權利，為什麼不能把自己親身經歷的感受寫出來？

陳佩琪表示，2016年柯文哲騎一日雙塔，接著去美國參訪，兩項看似成功的活動莫名挨轟，連自己泡溫泉回家後不想受訪，直接進家門都被說成「落荒而逃」，更不懂到底兩人做什麼壞事而變成過街老鼠。而在世大運後，柯文哲民調更高，各種汙衊抹黑、攻擊謾罵，再次瘋狂地撲天蓋地而來，「台灣政治就是這樣，選前好朋友，選後下毒手」、「他不知道那時選舉已經結束，人家不需要他了，還傻呼呼的連連創出自己的高聲量」。

陳佩琪感嘆，候選人常要求同黨同志「攻擊的力道可以再強一點」，這是選舉的策略之一，自己當好人，叫側翼去攻擊，但「呆呆的老公」卻常要自己不要再寫了，「選舉溫良恭儉讓沒用，但叫女人出去『揮揮手、微微笑』，更是沒幫助！」