侯友宜稱牙齒保健塗氟 蘇貞昌：沒牙齒是要塗哪？

民進黨新北市長候選人蘇貞昌提出擴大老人假牙補助政見，新北市政府與國民黨新北市長候選人都主張塗氟保健，照顧長者牙齒。蘇貞昌今天說，掉牙無可奈何，沒牙齒是要塗哪裡？ （記者賴筱桐攝）

2018-10-21 12:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌提出擴大老人假牙補助政見，引起各界討論，新北市政府與國民黨新北市長候選人侯友宜都主張塗氟保健，照顧長者牙齒。蘇貞昌今天說，掉牙無可奈何，沒牙齒是要塗哪裡？

蘇貞昌今天出席市議員候選人黃俊哲競選總部成立大會受訪指出，塗氟是預防保健，裝假牙是對沒有牙齒的人的補救措施，一個是保健，一個是補救，根本是兩回事。

蘇貞昌致詞表示，新北市65歲以上長者有51萬人2千人，光是板橋區就有8萬人，老人沒有牙齒，東西咬不爛，導致消化吸收不好，影響健康，牙齒裝上去，還會年輕10歲，他關心老人，對手卻說市府沒錢不要做。

「真的比較好，難道大家不知道？」蘇貞昌說，但是真的掉了怎麼辦，又不是自己拿鐵鎚或拿石頭把它敲掉，掉牙是無可奈何，市府說抹藥（塗氟）就好，「牙齒如果掉光了，沒牙齒是要抹哪？抹頭殼還是抹嘴唇？」

蘇貞昌談到，基隆、桃園都在做，行政院長賴清德當台南市長時，也替老人家裝假牙，所以賴的施政滿意度高達95%以上，「國民黨提名那位不要幫你裝假牙，選蘇貞昌來關心老人、裝假牙。」

  • 民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天與市議員候選人黃俊哲成立聯合競選總部，蘇貞昌授旗給黃俊哲。（記者賴筱桐攝）

    民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天與市議員候選人黃俊哲成立聯合競選總部，蘇貞昌授旗給黃俊哲。（記者賴筱桐攝）

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