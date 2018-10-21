侯友宜稱牙齒保健塗氟 蘇貞昌：沒牙齒是要塗哪？

民進黨新北市長候選人蘇貞昌提出擴大老人假牙補助政見，新北市政府與國民黨新北市長候選人都主張塗氟保健，照顧長者牙齒。蘇貞昌今天說，掉牙無可奈何，沒牙齒是要塗哪裡？ （記者賴筱桐攝）

2018-10-21 12:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌提出擴大老人假牙補助政見，引起各界討論，新北市政府與國民黨新北市長候選人侯友宜都主張塗氟保健，照顧長者牙齒。蘇貞昌今天說，掉牙無可奈何，沒牙齒是要塗哪裡？

蘇貞昌今天出席市議員候選人黃俊哲競選總部成立大會受訪指出，塗氟是預防保健，裝假牙是對沒有牙齒的人的補救措施，一個是保健，一個是補救，根本是兩回事。

蘇貞昌致詞表示，新北市65歲以上長者有51萬人2千人，光是板橋區就有8萬人，老人沒有牙齒，東西咬不爛，導致消化吸收不好，影響健康，牙齒裝上去，還會年輕10歲，他關心老人，對手卻說市府沒錢不要做。

「真的比較好，難道大家不知道？」蘇貞昌說，但是真的掉了怎麼辦，又不是自己拿鐵鎚或拿石頭把它敲掉，掉牙是無可奈何，市府說抹藥（塗氟）就好，「牙齒如果掉光了，沒牙齒是要抹哪？抹頭殼還是抹嘴唇？」

蘇貞昌談到，基隆、桃園都在做，行政院長賴清德當台南市長時，也替老人家裝假牙，所以賴的施政滿意度高達95%以上，「國民黨提名那位不要幫你裝假牙，選蘇貞昌來關心老人、裝假牙。」