湳仔溝花15億10年整治不好 蘇貞昌批新北市府沒效率

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天上午與市議員候選人黃俊哲成立聯合競選總部，蘇貞昌致詞時，提到板橋湳仔溝花費15億元整治10年，至今仍黑黑臭臭。（記者賴筱桐攝）

2018-10-21 12:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天上午與市議員候選人黃俊哲成立聯合競選總部，蘇貞昌致詞時，提到板橋湳仔溝花費15億元整治10年，至今仍黑黑臭臭，民眾不敢去運動、散步，暗批新北市政府沒效率。

蘇貞昌指出，湳仔溝是板橋市區唯一沒有加蓋可以讓大家親近的水溝，照理說運動的人應該要很多，但是他曾一大早去現場，發現都沒有人，民眾抱怨空氣不好，聞起來臭臭的，他批評，花費15億元整治10年，一條水溝都弄不好，他整治二重疏洪道420公頃，興建漁人碼頭，都不用花15億元。

蘇貞昌感慨說，「代誌隨人做」，會不會做事一比較就知道，湳仔溝不是只有臭，欄杆東斷一截、西斷一截，如果小孩子或阿公、阿嬤一不小心跌下去，那不得了，不僅如此，旁邊垃圾一堆沒有清掃，橋下有街友睡覺，還有人曬被子，這些怎會是全新北市最大都會區的樣貌？

他強調，不用等待、不用期待，讓蘇貞昌來比較快，「正的都做這樣了，還讓副手繼續做，不就越做越糟？」