賴清德曾諷「沒牙齒怎塗氟」 侯友宜：院長自己打自己嘴巴

國民黨新北市長候選人侯友宜（中著白衣者）為新北市議員候選人陳明義站台。（記者李雅雯攝）

2018-10-21 11:59

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市政府近來連開數場公開記者會強調老人牙齒塗氟顧真牙勝過裝假牙，名為捍衛市政辯護、亦為助攻國民黨新北市長候選人侯友宜選情。侯友宜今天上午赴五股區為新北市議員候選人陳明義站台，其受訪表示，塗氟是行政院衛生福利部導向政策，新北市是將其擴大用為照顧長者牙齒；行政院長賴清德說「沒牙齒怎塗氟」是在自己打自己嘴巴。

賴清德昨晚為民進黨新北市長候選人蘇貞昌站台造勢，其在談話中相挺蘇貞昌拋出的擴大老人假牙補助政見，認為財源不是問題；另也反問「我聽到（新北市長）朱立倫說要塗氟，就沒有牙齒要怎麼塗氟？」

侯友宜今天表示，行政院衛生福利部也宣導公告「顧真牙齒、比換牙齒重要」，所以推出塗氟計畫，新北市將其擴大用於照顧長者牙齒。侯友宜批評，賴清德都在打臉自己的政策，自己打自己的嘴巴。

對於賴清德為蘇貞昌站台造勢，是否對民調領先的侯友宜是威脅？侯友宜則笑說，「我的站台都是我的市民」，市民都很熱情，來簽名、來照相，這樣的熱情比任何人站台都有效。

根據衛生福利部在今年3月發布的新聞資料指出，學齡前兒童可每半年至牙科醫療院所接受專業塗氟、國小學生可搭配校園含氟漱口水計畫等，另料理時更可選用含氟化物食鹽；民眾刷牙時可使用含氟牙膏。