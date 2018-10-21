蘇貞昌、黃俊哲聯合造勢 「虧雞老爹」也力挺

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天上午與市議員候選人黃俊哲成立聯合競選總部，外號「虧雞福來爹」的台南市長候選人林義豐也現身力挺。（記者賴筱桐攝）

2018-10-21 11:55

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天上午與市議員候選人黃俊哲成立聯合競選總部，外號「虧雞福來爹」的台南市長候選人林義豐現身力挺，祝福蘇貞昌當選。

蘇貞昌稱讚說，林義豐舉辦的流行電音趴，是真正的電音趴，從觀眾就能看得出來。

林義豐表示，他與黃俊哲的父親認識20多年，黃俊哲是青年才俊，希望選民支持俊哲進入議會，而蘇貞昌過去擔任台北縣長時做得很好，他也要祝福蘇貞昌當選。

林義豐強調，他個人沒有黨派，深受台南鄉親的器重，希望不要因為與蘇貞昌同框，就被歸類為綠色或什麼顏色，什麼顏色都不重要，台南的鄉親有交代，不要認為和蘇貞昌見面，就是被「摸頭」了。他還說，11月將在新北市辦一場電音趴活動，歡迎民眾參加。

被問到是否參加「虧雞福來爹」舉辦的電音趴？蘇貞昌說，還不曉得時間與內容，但他知道林義豐比一個像「7」一樣的手勢很流行。

黃俊哲表示，印象中他要稱呼林義豐「阿伯」，沒想到「阿伯」現在出來選市長，帶給年輕人一股新風潮，「阿伯」競選的精神很認真，值得年輕人學習。