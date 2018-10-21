苗栗議長妻「代夫出征」 劉政鴻出面力挺

苗縣議長陳明朝（左）不再爭取連任，改由妻子廖秀紅（右）披戰袍。（記者鄭名翔攝）

2018-10-21 11:47

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣國民黨籍老字號議員陳明朝，日前補選就任苗栗縣議長，但他卻選擇「退休」，由無黨籍妻子廖秀紅「代夫出征」投入第四選區議員選舉，今日成立競選總部，前苗栗縣長劉政鴻、立法委員陳超明、苗栗縣副縣長鄧桂菊皆到場站台，眾人異口同聲高呼要為造橋鄉「保住一席」議員。

66歲陳明朝踏入政壇近30年，共擔任六屆議員、三屆副議長。日前前議長游忠鈿於任內病逝，議會補選議長，陳明朝一如預期順利當選議長一職，政途攀上高峰，但他早已宣布將不爭取連任，而在地方勸進聲浪不斷下，改推妻子廖秀紅代披戰袍。

劉政鴻今出席大打搶救牌，強調擔任縣長9年期間，獲陳明朝鼎力相助，在造橋鄉推動台13甲線等交通建設，如今陳選擇退休，但「造橋仍須保有一席議員席次」，廖秀紅參選起步較晚，「在競爭激烈的第四選區中處境最危急」，呼籲鄉親務必團結，將廖送入議會。

陳超明也疾呼，第四選區有竹南鎮、造橋鄉、後龍鎮，過去有陳明朝代表造橋在議會發聲，但此屆面對竹南、後龍地區候選人來勢洶洶，造橋唯一一席恐難保，再三強調全鄉須團結挺廖秀紅，才能保障未來造橋發展。