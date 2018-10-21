「路過」喜樂島 姚文智：與志同道合朋友打招呼

民進黨台北市長候選人姚文智「士林北投區後援會」20日舉行成立大會，總統蔡英文（中）再度站台。（資料照）

2018-10-21 11:40

〔記者蔡亞樺／台北報導〕獨派團體「喜樂島聯盟」昨在民進黨中央前舉辦全民公投反併吞活動，民進黨禁止黨公職人員參加，但民進黨台北市長候選人姚文智低調「路過」，對此姚文智今日受訪時解釋，整個喜樂島都是他志同道合的朋友或前輩，他的競選辦公室在附近，因此回辦公室途中與大家打聲招呼，反併吞追求獨立自主的理念，也他所追求，理念一致，他不認為這樣有違反黨的規定。

姚文智日前接受專訪時認為，蔡英文總統輔選力道不夠強，蔡英文昨晚出席姚文智士林北投後援會成立大會時，開場就自嘲，「這是我第五次給姚文智加油，我要加強輔選的力道啦！」引發台下哄堂大笑。姚文智出席民進黨北市議員林世宗競選總部大會時，他感謝蔡總統輔選，南北奔波又來台北這麼多次，非常感謝總統。

另有媒體報導，替姚文智選戰操盤的姚人多，曾私下勸阻姚文智在柯文哲活摘器官爭議事件「適度就好」，姚文智今日被問到此事時說，所有真相大家都應該去追求，他對柯提出這麼多問題，不管還債、公共建設，柯都在欺騙市民，再度痛批柯是貨真價實的liar。

媒體追問是否有跟姚人多親自談到此事，提醒適時收手？姚文智強調，姚人多在幫他助選，因此姚人多下班都會來他們辦公室開會，這跟收手一點關係都沒有。