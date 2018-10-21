公園造勢遭開罰蠻幹 姚文智轟柯P「似要當皇帝」

2018-10-21 11:29

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲昨在北投區七星公園舉辦園遊會造勢，租用的行動競選總部車輛違規開進公園，遭到北市公園處開罰6張罰單。對此，民進黨台北市長候選人姚文智今日火力全開，批評他第一次看到市長可以這樣蠻幹，被認定違法不停止還繼續喊凍蒜，視法律如無物，嘲諷「柯市長你好像要在台北市當皇帝」。

周休假日姚文智行程依舊滿檔，今早出席民進黨北市議員林世宗聯合競選總部成立大會，被問到柯在七星公園首場造勢活動的違法遭開罰一事，姚文智受訪時怒氣滿點。

姚文智表示，柯市長拆別人東西時就說法律不是參考用的，意即執法要明確，但碰到自己的事情卻一犯再犯，「我昨天第一次看到作為一個市長可以這樣蠻幹」，競選車輛進到公園裡面已經開罰，一罰再罰，卻把罰金當租金，照樣喊凍蒜、歡樂進行。

姚文智痛批，柯視法律如無物，柯如此的威權性格與崇拜的毛澤東或雍正，做法都一樣，姚更語帶嘲諷地說「柯市長你好像要在台北市當皇帝」；他說，從沒看過被認定違法還不停止，繼續繳罰單，繼續辦選舉活動，這樣是什麼樣的市長啊！

此外，柯文哲昨出席青年創業論壇，語出驚人表示「台灣有些女性同胞直接上街嚇人」，再度失言，對此姚文智也不客氣批評，柯不只失言根本是完全失格，對女性充滿歧視。

姚文智還說，柯對於人基本的尊重，就流露在他自己的言語裡面，作為首都市長這種失言、失格對人不尊重的言論，柯也不需要道歉，大家認清楚就好，酸味十足。