柯P活動帶頭違法 小野致歉：市長違法與市民同罪

台北市長柯文哲的行動競選總部開幕園遊會，被認定為競選造勢活動，沒入3萬元保證金，也因違停也收到5張罰單，罰金總計14400元。（資料圖）

2018-10-21 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（20）日在北投七星公園舉辦行動競選總部開幕園遊會，被北市公園路燈管理處認定為競選造勢活動，沒入3萬元保證金，此外，行動競選總部因違停也收到5張罰單，罰金總計14400元。對此，柯文哲競選總幹事小野（李遠）今（21）日於臉書上公開致歉，承認團隊有疏失：「市長違法與小市民同罪。」

小野還原了柯文哲當時的開場白：「各位市民朋友，大家午安大家好，今天是我們行動競選總部開幕的園遊會」、「因為公園不可以有競選活動，所以拜託大家，我們還是盡量守法」、「所以拜託大家不要喊凍蒜，然後競選的旗子也不要拿出來，競選的背心也不要拿出來」、「其他跟選舉相關的東西，我們先把它收起來。」

柯文哲表示，希望園遊會本身可以告訴大家，台灣的選舉不需要走向悲情或是激情，可以「用一種比較快樂的方式來競選」。

柯文哲也強調，這次選舉沒辦募款餐會，募款只有9小時就關閉，如果有想捐錢但沒捐到的人，拜託大家去逛現場公民團體的攤位，「北投在台北市的特色就是它有很強的公民團體 ，北投是充滿文化的地方。但是它也需要我們社會去給它支持」、「所以等一下拜託大家如果有（空）看一看喔，有喜歡的東西就幫他買」。

小野認為，柯文哲當時的演講非常動人，雖然大部分的媒體都強調違規違法，開了許多罰單、沒收保證金，全是負面的報導，「但是也反映了一個法治國家的建立。市長違法與小市民同罪」、「這是我們的疏忽，在此向台北巿民道歉。」