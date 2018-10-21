劉櫂豪母雞帶小雞 趕場幫多位黨候選人輔選造勢

劉櫂豪（左四）發揮母雞帶小雞精神，為黨籍候選人輔選。（記者張存薇攝）

2018-10-21 10:59

［記者張存薇／台東報導］民進黨台東縣長候選人劉櫂豪今天馬不停蹄，幫多位黨籍候選人總部成立造勢，一早第一站來到縣議員候選人張裴㻙總部，希望大家票投給這位認真、有能力的女性候選人，前立委賴坤成也到場加持，強調「綠色執政、品質保證！」

張裴㻙是台東縣議員第1選區候選人，長期在台東市新園、豐田地區及農業議題耕耘，劉櫂豪強調，2、30年來張裴㻙持家、有愛心，認真推動社區事務、社會工作，是個優秀人選，而台東市長候選人洪宗楷、爭取連任的卑南鄉長許文獻都是1號、劉櫂豪是2，加起來就變成12號張裴㻙。

他強調，許多人說這次選舉大環境對民進黨有不小衝擊、也很有挑戰，但中央政府做得好、做不好，每個選民都可以評論、打分數，這是民主社會基本原則，但中央政府及總統蔡英文非常重視台東每1項基礎建設，政黨再次輪替後，近2年台東縣總預算已個別增加80、100億元。

劉櫂豪今天將再為台東市民代表第4選區候選人蔡政家、第2選區余振維及縣議員第1選區候選人林献堯輔選，洪宗楷及多位市代、里長候選人也到場，希望凝聚團結勝選氣勢。