吳芳銘競總成立 蘇煥智、縣府首長相挺

無黨嘉縣長候選人吳芳銘競總成立。（記者陳璟民攝）

2018-10-21 10:57

〔記者陳璟民／嘉縣報導〕退綠（民進黨）以無黨籍參選下屆嘉義縣長的前副縣長吳芳銘，今天上午在民雄鄉以茶席音樂會方式成立競選總部，訴求「打破明文規定，贏向自主新生」，無黨籍台南市長候選人蘇煥智、詩人「渡也」與副縣長李明岳等局處首長現身相挺。

吳芳銘表示，與蘇煥智都面對強權及不對的價值，有信心予以扭轉、衝破；李明岳說，縣長張花冠交代他代表縣府團隊來祝福吳芳銘選戰順利、心想事成，呼籲鄉親眼睛睜大一點，選對的人；渡也致詞贈聯「有情有義又聰明，縣長選給吳芳銘」。

蘇煥智表示，吳芳銘學生時代就參與民主運動，從政資歷豐富，是縣長的最佳人選，他與吳都深感派系化的政治，使台灣沒前途，農業委員會主委主管國家農業大政，卻淪為執政黨讓人晉身立委、縣長的過水之用，降格如縣市農業局，選民都看得很清楚，所以台灣要打破派系把持，就從嘉義開始，從吳芳銘當選開始。

出席力挺吳芳銘的人士約200人，包括拚連任的縣議員陳福成、何子凡與縣議員候選人趙麗娜，及民雄鄉長候選人許能通、梅山鄉長候選人林俊謀，前立委何金松、縣府新聞行銷處長李雅貞、嘉縣社會局長劉志偉等人。

何子凡說，嘉縣長期「明文規定」的派系政治，只要奴才與錢財，吳芳銘參選縣長可實現人民的意志，不是一黨一派一人的意志。

吳芳銘的競總門口有兩盆花禮，是署名「明文規定」的人士，「祝吳芳銘競選縣長總部成立誌慶」，看到的支持者都會心一笑。