台灣民意基金會民調：柯P支持度42.1％、藍綠支持者遭裂解

台灣民意基金會民調顯示，在台北市議員提名候選人中，國民黨29.4%、民進黨16.2%、23.8%看人不看黨，游盈隆認為，跡象顯示，今年底台北市長、市議員選舉，是民進黨「最寒冷的冬天」。（記者叢昌瑾攝）

2018-10-21 10:45

〔記者林良昇／台北報導〕台灣民意基金會今公佈年底台北市長選舉最新民調，台北市長柯文哲支持度42.1%、國民黨台北市長候選人丁守中28.5%、民進黨台北市長候選人姚文智11.6%，柯仍遙遙領先，民調也顯示，「屠殺」作者葛特曼事件對於台北市長選情，並無重大影響。

台灣民意基金會今早召開記者會，發布台北市長選舉最新民調，台北市當前藍綠勢力分佈為泛綠25.5%、泛藍40.2%、獨立選民30.8%，藍大於綠約15%，對比8個月前，選民對民進黨認同減少了7%，國民黨認同遽增約11%，台灣民意基金會董事長游盈隆說，彷彿天龍國猛然甦醒一樣。

民調也顯示，台北市選民有2成9基本上滿意蔡政府施政表現，有6成6不滿意，但台北市選民對於柯文哲施政表現，有5成6基本上滿意、3成6的人不滿意，數據對於柯文哲的連任之路有利。

對於台北大巨蛋爭議，有6成1台北市民不滿意、2成8基本上滿意﹔對於葛特曼事件，僅有1成9台北市民基本上同意葛特曼所說「柯文哲是說謊的人」，但有6成的人不同意，顯示絕大多數台北市民不受葛特曼影響。

民調指出，如果明天投票，42.1%柯文哲，28.5%丁守中，11.6%姚文智，2.4%李錫錕，0.2%吳萼洋，7.4%尚未決定，3.9%不會去投票，3.9%不知道或拒答。

民調也進一步指出，在民進黨支持者中，有4成5支持柯文哲、僅有4成3挺姚文智﹔國民黨支持者中有5成8支持丁守中、3成1挺柯文哲，游盈隆分析，國、民兩黨支持者中，都出現被嚴重瓜分或裂解的現象，柯文哲支持者很均勻來自民進黨、國民黨及中性選民。

此外，對於柯文哲參選2020年總統，如果柯萬一落選，有2成8支持，5成9不支持﹔如果當選後又宣布參選2020年總統，2成2基本支持，6成7不支持，顯示若柯連任台北市長又接著參選總統，正當性會打折扣。

民調也顯示，在台北市議員提名候選人中，國民黨29.4%、民進黨16.2%、23.8%看人不看黨，游盈隆認為，跡象顯示，今年底台北市長、市議員選舉，是民進黨「最寒冷的冬天」。

東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒表示，柯文哲、丁守中、姚文智基本維持「4：3：1」的比例，丁守中希望夾殺柯文哲，讓民進黨支持者不要棄保，但姚並不是強棒，出現「棄姚保柯」是合理的，如果由行政院長賴清徳出馬參選就不一樣﹔而藍營支持者在台北佔有4成，丁守中支持度約只有3成，可能要找回那失去的1成選票。

台灣民意基金會民調訪問期間是2018年10月14日到16日，以台北市為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以台北市住宅電話用戶為抽樣調查，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1074人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是台灣民意教育基金會。

台灣民意基金會21日舉行「2018台北市長選戰鹿死誰手」民調發表會，除發表調查數據外並邀請學者剖析原因。圖為丁庭宇教授。（記者叢昌瑾攝）