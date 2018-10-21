韓國瑜口中的高雄又老又窮？實情卻是...

高雄漢神巨蛋人潮。（記者張忠義攝）

2018-10-21 09:28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜主打「高雄又老又窮」，但事實如何？高市府舉出營利事業銷售額數字，打臉韓的說法。根據統計，2015年高雄市營利事業銷售額達台幣4兆元，2017年則成長到4兆5000億元，連續2年成長。

高雄市新聞局長張家興表示，營利事業銷售額是最能代表城市GDP的指標，高雄市2017年的營利事業銷售額，較2016年增加3859億元、年增率9.35%為六都之冠，請藍營勿以個案以偏概全。

高市府強調，近4年來，高雄「綜合零售業」銷售額，也成長200億元以上，部分商圈生意受到影響，主因是商圈移轉與電子商務興起，不少新興人潮的聚集點，例如棧貳庫、駁二、巨蛋商圈、夢時代、瑞豐夜市、鳳山文山特區等，平日假日人潮都很多。

另針對藍營最常指控的高雄市債務問題，截至今年9月底，高雄市長短期債務加上自償性債務未償餘額，達2782億元，代理市長許立明表示，高雄市去年起已達成零舉借，而且還有還債能力。

高市新聞局指出，前市長陳菊任內，共還債1208億、舉借1037億，還債比舉借多171億，更概括承受歷任高雄市長及高雄縣債務1380億，包括國民黨主席吳敦義擔任高雄市長時期的464億債務在內。

市議員高閔琳說，近12年來，尤其在馬政執政時期，中央給高雄市統籌分配稅款，比台北少120億元、縣市合併補助款少給高雄818億元。