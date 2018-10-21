市長帶頭違法？ 柯P：現在法令太不切實際了

「2018臺北客家義民嘉年華」上午在凱達格蘭大道展開，台北市長柯文哲（左3）與國民黨市長候選人丁守中（右2）同時到場，握手搶人氣。（記者方賓照攝）

2018-10-21 09:16

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲行動競選總部昨在北投七星公園舉辦園遊會，北市公園處認定競選車開入公園已經是明顯競選行為，違反台北市政府所屬各機關場地使用管理辦法，將沒入保證金三萬，市長帶頭違法！對此，柯文哲今早受訪直呼「這表示目前的法令太不切實際了！」，並扯以前執法不是很嚴厲，現在他要求嚴厲執法，發現法律應該要大修。

柯文哲今早出席「2018臺北客家義民嘉年華」後接受媒體聯訪，談到昨天行動競選總部挨罰一事，柯文哲沒有正面回應「市長是否帶頭違法」，反指這表示北市府太公正執法，且有個問題就是目前法令太不切實際。

柯表示，從他的競選辦公室開張兩週就被境管處抄掉，還有像是條通文化、大彎北段、社子島、內湖五期等都是一樣狀況，自己當市長以來一個很大感觸，每次都要求人民守法，但訂出來的法律是要可以遵守的，不能訂了又不遵守，變成「有關係就沒關係、沒關係就有關係」，複雜的政商關係就跑出來了，所以他倒覺得法律要大修。

他並解釋，昨天的狀況是申請舞台，但公園處說那不是舞台、是貨櫃車，所以要罰錢。

現場媒體質疑柯是否因自己挨罰才覺得應該大修法令？柯回說「不是啦！」這幾年就發現很多法令該修，因此早就在市政會議要求相關局處整理了。

至於為什麼不乾脆借活動中心，偏偏借公園卻違反相關規定喊口號，挨罰了又要修法？柯起先否認喊口號一事，但媒體提醒昨天有喊「改變成真、持續發生」、「4不4」（柯的號次）等口號，質疑是在擦邊球？柯僅嘟噥說，「我們目前法令要實際一點了，其實一開始我問他們說這可不可以，當時說可以，後來又說不可以，這在太奇怪了。」

不過今也到場參與活動的國民黨市長候選人丁守中，則再次痛批柯「說一套作一套」，丁守中表示，柯自己訂的這麼嚴，不讓人家進到公園，卻又帶頭違規違法，證明柯說一套作一套

媒體追問，但丁陣營日前舉辦的活動，也全都比照辦理沒入3萬保證金，且一年內不受理該申請人之活動申請？丁辯稱「我們沒被罰，市黨部辦的活動被罰了，他們的慶生會，我們被邀請去。」

丁指出，公園跟學校向來都可以做為活動的地方，只要合法申請租借就可以，最早英國海德公園都可以辦政見發表會，怎麼現在公園反而不能辦政見活動，「這就是柯文哲給我們穿小鞋，自己帶頭違法，他就是說一套作一套，將來執政一定是獨裁的」。