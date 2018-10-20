蘇院長合體賴揆！蘇貞昌：中央地方連一線 建設看得見

新北市長參選人蘇貞昌20日在板橋舉行造勢晚會，行政院長賴清德站台，兩個行政院長連線。（記者方賓照攝）

2018-10-20 23:02

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今晚在板橋區舉辦晚會盛大造勢，晚上8點左右和、行政院長賴清德聯袂進場；蘇貞昌上台演說時強調，他從台灣尾衝到台灣頭，和新北子弟賴清德有共同的心願，就是「守護台灣、發展新北」，新北市讓民進黨勝選，將能「中央地方連一線，建設看得見」。

蘇貞昌強打北縣執政時期政績牌，細數過往創造就業機會、醫院設置、教育政策等實質成績，蘇貞昌拿平溪發展天燈產業為例子，強調因為一鄉一特色推動，天燈產業讓平溪子弟回流、創造商機。

蘇貞昌也批評，新板特區3.3公頃大台北歌劇院（現名為「新北表演中心」）預定地，在他離開台北縣13年後，至今仍是機車停車場，現任市府是「市府升格、建設停格」！

蘇貞昌說，新北市政府在台北港有土地面積，執政8年卻讓這些土地沒有消息，如果可以開闢產業專區，將能夠創造就業機會，也讓中美貿易戰下的台商有機會回流台灣，在這塊產業專區發展。

蘇貞昌說，新北市若由擔任過行政院長的候選人擔任首長，再加上同樣是新北子弟的現任行政院長賴清德，兩個「院長」絕對可以讓新北市「中央地方連一線，建設看得見」，讓新北市有大發展！

蘇貞昌、賴清德一起進入晚會會長，受到支持者熱烈歡迎。（記者方賓照攝）