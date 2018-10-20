合體力挺蘇貞昌 賴清德砲轟侯友宜：選舉只有1招「反對」

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今晚結合黨內市議員候選人，在板橋區舉辦大型造勢晚會，行政院長賴清德到場為蘇貞昌助選。（記者方賓照攝）

2018-10-20 21:31

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今晚6點半結合黨內市議員候選人，在板橋區舉辦大型造勢晚會，行政院長賴清德到場為蘇貞昌助選，兩人在近8點時一起入場，獲得現場選民熱情喝采；賴清德笑稱，競爭對手在新北市長選舉上只會一招，就是「反對」，對於中央政府提出的能源政策持反對，對於蘇貞昌的擴大假牙補助政見也反對，呼籲選民當投票日當天一定要去投票，將蘇貞昌送進新北市政府，解決新北市現有的市政困境。

賴清德看國民黨新北市長候選人侯友宜，認為侯在選舉上只有一個步數，就是「反對」；深澳燃煤電廠、中電北送侯友宜都反對，後來順應民意用天然氣發電，侯也反對；對於蘇貞昌擴大老人假牙補助政見也反對，「這樣怎麼做市長？」

賴清德說，侯友宜認為這個政見沒有財源，不過，台南市、基隆市、桃園市等相較於新北市較沒錢都在做，「我聽到朱立倫說要塗氟，就沒有牙齒要怎麼塗氟？」

賴清德推薦蘇貞昌有三大理由，第一，蘇貞昌會做事、有政績，因為有蘇貞昌所以新板特區可以起來，蘇貞昌任內讓區域再生，推動台北縣的進步。

第二，沒有蘇貞昌的話，新北市現有很多重大交通建設不知道在哪裡，都是他擔任縣長時候爭取而來，一鄉一特色創造地方經濟發展。

第三，蘇貞昌提出很好的政見，對未來的新北市有建設藍圖，都更五大引擎、四大市政檢驗、扶老攜幼、三大關心，一鄉鎮一特色2.0，要打造新北市成為1000萬人的大舞台。賴清德呼籲選民，將蘇貞昌送進新北市政府！

板橋區大觀社區自救會稍早在造勢大會現場高舉布條陳情，痛訴「只顧選舉、強拆大觀」，布條上寫著「只顧選舉不顧人民、蘇貞昌面對大觀」，認為該案和當年蘇貞昌行政院長任內相關，所以到蘇貞昌造勢場合抗議；賴清德、蘇貞昌現場發言時，大觀社區自救會也同步大喊「只顧選舉、不顧人民」。

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蘇貞昌、賴清德登台，和黨內新北市長議會參選人一起高舉雙手加油打氣，全場沸騰。（記者方賓照攝）

蘇貞昌、賴清德進會場前先參拜祈福。（記者方賓照攝）

蘇貞昌、賴清德進場受到熱烈歡迎，和支持者大玩自拍。（記者方賓照攝）

蘇貞昌、賴清德進場受到熱烈歡迎。（記者方賓照攝）

蘇貞昌、賴清德進場受到熱烈歡迎，友持者爭相上前握手。（記者方賓照攝）