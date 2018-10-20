公館音樂節玩算命 柯P：最煩惱每天都逼我選總統

台北市公館商圈週末兩天舉辦「秋OUT音樂節」，主打一張悠遊卡就能吃、喝、玩、樂通包，提倡無現金城市的台北市長柯文哲今晚也現身捧場。（悠遊卡公司提供）

2018-10-20 20:25

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市公館商圈週末兩天舉辦「秋OUT音樂節」，主打一張悠遊卡就能吃、喝、玩、樂通包，提倡無現金城市的台北市長柯文哲今晚也現身捧場，還體驗塔羅牌占卜，但柯文哲說，他什麼都不在意，沒什麼好問，「最煩惱的就是每天都說要選總統，根本不想選總統，每天都逼我選總統！」

柯文哲在塔羅牌攤位坐定後，一直說不知道要問什麼，塔羅牌占卜師提議可問整體運勢、感情、健康等方向，柯P統統打槍，卻說，「最煩惱的就是每天都說要選總統，根本不想選總統，每天都逼我選總統」，這是我最大的困難，這題連讓塔羅牌占卜師都笑說很難（算）！

最後柯文哲妥協，占卜健康運勢，抽出「休戰」、「宇宙」等牌，占卜結果建議，柯文哲在健康部分要多休息，但他回說，這很困難，講等於白講。

悠遊卡公司說， 秋OUT音樂節今明（20、21日）兩天在公館水岸廣場舉辦，邀請28組獨立樂團帶來特色音樂，現場還有異國美食攤區、文創市集，逛累了可以按摩整骨，無聊了可以算塔羅、看漫畫，餓了可以吃咖哩、啃PIZZA、吃牛肉麵，讓來參與的市民們身心靈徹底的放鬆，整整兩天的時間，忘掉平時壓力，一起享受這個舒爽的秋天。