謝文進成立南區後援會 「建設不能因黨派停滯」

無黨籍新竹市長候選人謝文進（左五）今天傍晚在竹蓮寺前廣場舉辦南區後援會成立大會。（記者王駿杰攝）

2018-10-20 22:34

〔記者王駿杰／新竹報導〕無黨籍新竹市長候選人謝文進今天（20日）傍晚在竹蓮寺前廣場舉辦南區後援會成立大會，吸引千人到場；謝文進後援會總會長許修睿說，他全力推薦謝文進擔任市長，謝文進擔任6屆市議員，其中各擔任兩屆議長、副議長，問政資歷深，深切了解新竹市各區地方建設。

謝文進說，南區的地方建設不能因為黨派關係而有所停滯，他提出的新竹市四大願景工程政見中，包括「城市規劃、交通建設、舊城再生、復甦觀光」等，就包含許多南區民眾關心的市政建設項目。

謝文進說，他若勝選，會加速推動客雅大道向東延伸工程（明湖路至高翠路段）與明湖路243巷拓寬工程（明湖路至高峰路段），這兩條道路工程可有效解決科學園區的尖峰時間車潮，應優先辦理。

謝文進認為，他要讓竹市土地「地盡其利」，例如客雅溪的整治工程（印順橋至青草湖路段）、新竹火車站後站的都市更新、南大公園和頂竹公園新建工程，他當選後都會盡速去規劃推動。

謝文進說，他會在最後35天全力拉票，爭取民眾認同，他當選市長後，會加速完成各項建設與推動各項福利政見，不會辜負民眾期。