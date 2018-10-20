時力吳韋達徒步掃街 GPS記錄至少走了300公里

2018-10-20 19:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕凡走過必留痕跡！時代力量彰化縣唯一縣議員候選人吳韋達，年輕人踏實打選戰求效率，競選團隊啟動運動手錶GPS，紀錄拜票掃街路線，GPS地圖上顯示紅色密密麻麻、彎彎曲曲的路線，有圖為證，記錄著走過的痕跡，徒步里程數日逾10公里，至今至少走了近300公里，已能從彰化走到屏東墾丁。

繞行台灣1圈公里數約1300公里，距離11月24日投開票日，只剩36天，吳韋達知道里程數要累積到台灣1圈，是不可能的任務，不過，他不放棄理想，朝至少走台灣半圈為目標。

物理科學博士的吳韋達，分享他苦行僧式的掃街，他感謝掃街夥伴們，一路跟著他傻傻地走，背著文宣面紙，無怨無悔地走進每一個巷弄，每天走逾10公里，甚至16公里，接下來擬挑戰20公里。

吳韋達說，他原本擔心這種苦行僧走法，會減低大家一起走的意願，會越走人越少，沒想到越來越多人同行，掃街人數從3個增加到6個，甚至還來了1位有工廠公安執照的夥伴，一路上提醒大家注意路況。

掃街軌跡已快覆蓋整個彰化市大小巷弄，接下來前進花壇鄉再進攻芬園鄉，在走進人群、深入巷弄過程中，吳韋達真正了解每個社區、每個村里的需求。

吳韋達說，他發現城市建築廢墟的問題，高房價的周圍，有樓頂倒塌的空屋、沒了門窗的空屋、圍牆半傾的空屋，公有宿舍閒置，曝露房價與土地利用的問題，更影響到周邊住戶與過往行人的安全。

吳韋達競選總部表示，年輕人選舉經費非常有限，一切從簡，街頭沒什麼競選看板，努力靠雙腳掃街，希望用真誠和熱忱打動選民之心。