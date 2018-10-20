璩美鳳亂入高雄反中併吞遊行 狼狽遭架離

高雄市長候選人璩美鳳拿者「反戰爭、反仇恨、和平愛台灣」的牌子鬧場，遭現場工作人員架離。（記者張忠義攝）

2018-10-20 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨高雄市黨部、民進黨高雄市議會黨團與南社、長老教會等社團，今天（20日）下午在高雄世運主場館前舉辦「反併吞護台灣、反介入顧高雄」活動，表達不容中國併吞的決心。民進黨高雄市長候選人陳其邁領軍遊行，但隊伍出發前，同樣參選高雄市長的璩美鳳拿著「反戰爭．化仇恨．和平愛台灣」標語闖入，引發混亂，最後遭工作人員架離。

綜合媒體報導，民進黨高雄市長候選人陳其邁在活動中致詞說，近來中美貿易站、南海通行問題和中國介入台灣選舉等3件事，讓台灣在國際社會備受矚目。陳其邁說，中國透過網路散布假新聞，介入台灣選情，全世界都在看高雄市民會做出什麼選擇。

活動遊行開始前，無黨籍高雄市長候選人璩美鳳卻拿著「反戰爭、化仇恨、和平護台灣」及「質疑美國介入台灣選舉」的看板闖入隊伍前方，兩名女性工作人員上前連推帶拉，將她帶離現場。過程中還有3位民眾要追打璩美鳳，遭現場其他人阻止。

璩美鳳受訪時說，民進黨人士強調大陸介入台灣選舉，只會造成兩岸仇恨，帶來戰爭，但她認為，只有化解仇恨，台灣才有前途，而化解的第一步，就是特赦前總統陳水扁，第二是更改國號。媒體問她，衝到遊行隊伍最前方是不是為了搶版面？璩美鳳則回說，「要成為第一個戰死的人。」

高雄市議會議長康裕成代表活動主辦單位，發表台灣人民宣言，強調中國勾結台灣內部，分化台灣團結，近來更用網路操作影響台灣年底的9合1選舉，呼籲人民要提高警覺，團結起來，反中國介入和滲透。

宣言說，台灣是「防制中國」島鏈的關鍵位置，當前最重要的是維持「台灣不屬於中國」的現狀，並以此為基礎，穩定步伐，繼續向前。