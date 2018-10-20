陳世凱、張家銨提聯合政見 林佳龍背書

2018-10-20 20:41

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議員選舉競爭激烈，民進黨為了在烏日、大肚、龍井選區達到「兩席全上」，爭取連任的陳世凱與新人張家銨採取聯合競選，今日共同發表政見，成為民進黨內首組提出聯合政見的候選人。市長林佳龍親自出席背書，並表示，兩人的政見就是他要做的事。

烏日、大肚、龍井選區應選5席議員，民進黨提名2席，分別為陳世凱、張家銨，兩人喊出「烏大龍好生活」、「烏大龍物產豐」的口號，並提出聯合政見，包括持續改善空氣品質、推動公墓公園化、興建烏日綜合社會福利館、打造百里登山步道、打造麗水漁港觀光亮點、持續輔導農民、推動台中港區設置農業產品物流中心等。

林佳龍表示，民進黨在烏日、大肚、龍井選區絕對有兩席的實力，對於陳世凱與張家銨的聯合競選，他給予高度肯定，相信會起示範效果；而他喊出「我們都是台中隊」，也是台中隊的隊長，兩人的政見，他來背書，這些政見就是他要做的事。

林佳龍指出，聯合競選有三部曲，第一部「看板1+2」，林佳龍加上陳世凱、張家銨在同一個看板，讓市民有感；第二部「聯合政見」，多一席多一份力量；第三部曲「截長補短」，讓兩席全上。

林佳龍也說，因為議員選情激烈，選到最後，候選人紛紛告急，不是訴諸政見，而是訴諸誰危急，為了台中的未來，議員候選人不能只拚自己的得票數高，應該讓民進黨在議會過半，達到完全執政，各項政策才能推動順利。