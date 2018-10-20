4天2度輔選劉櫂豪 蔡英文：台東一定要贏

蔡英文（前排左）強力推薦劉櫂豪（前排中）。（記者張存薇攝）

2018-10-20 17:58

［記者張存薇／台東報導］民進黨台東縣長候選人劉櫂豪競選總部今天傍晚成立，現場數千鄉親不分黨派到場力挺，總統蔡英文也在4天2度到台東輔選，強力推薦學生劉櫂豪，她強調，劉櫂豪最清楚中央政策、最了解地方需求，請大家一起支持劉櫂豪、台東一定要贏！

包括競選總部主委陳建年、原住民後援會總召林正二、前立委賴坤成今天都呼籲大家不分黨派，團結支持劉櫂豪，劉櫂豪更強調，做事最重要的原則就是符合台東人的利益、一定奮勇向前，希望把政黨間的紛紛擾擾留在台北、他承諾會不分黨派全力服務！

蔡英文繼17日民進黨行動中常會到台東、為劉櫂豪輔選，今天又再度到台東為「豪哥」加油打氣。蔡英文說，台東鄉親關心交通、觀光議題，除保證繼續辦熱氣球嘉年華，也要繼續開發新活動，讓全世界都看到台東的美，更要加強台東交通基礎建設，吸引新南向等國家觀光客、國民旅遊到台東，把中客減少的人數「補好補滿」。

她也稱讚劉櫂豪幫台東賣釋迦賣到日本去，蔡英文強調，中國企圖以採購水果做武器、影響台灣選舉，但劉櫂豪把釋迦賣到日本，「讓雞蛋放在很多不同的籃子裡比較保險、才會賣得多！」