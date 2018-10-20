就是選舉造勢！ 柯P園遊會確定「違法」

2018-10-20 17:51

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲今天在七星公園舉辦行動競選總部開幕園遊會，然而，柯文哲團隊不僅將選舉改裝貨車開進公園，活動期間從柯文哲本人、副市長到在地議員，都高呼競選口號、宣傳市政等，已確定被台北市公園路燈管理處認定，該場園遊會屬於競選造勢活動，將依據「台北市政府所屬各機關場地使用管理辦法」，沒入3萬元的保證金。對此，柯文哲競選辦公室表示，還要再瞭解。

行動競選車今天上午9時開進七星公園後，就被公園處認定違停，依「台北市公園管理自治條例」開單勸導，並於上午9時半開出第一張罰單，若競選車預定於晚間6時開走，將收到5張罰單，罰金總計1萬4400元。

柯文哲受訪也無奈表示，他不僅競選辦公室也被抄掉，連這個第一次出來也被罰錢。媒體追問是否帶頭違法？柯回應稱，事先有問他們（只公園處），他們說可以的，但好啦，這個被罰錢，下次就改進。

活動下午1時登場後，從柯媽何瑞英、柯爸柯承發、柯妹柯美蘭、台北副市長陳景峻、副市長鄧家基、議員陳建銘、陳致忠都上台致詞，台北市各局處首長都相當捧場。主辦單位統計，截至下午3時半，公園內共有3000人，加上流動人口大約5000多人。

而柯文哲長達30分鐘的演講過程中，雖一開始就呼籲民眾要避免喊凍蒜、穿競選背心等選舉動作，但柯本人多次呼喊道競選口號，演講到激動處，台下民眾也高呼「連任」。

在場監督的公園處陽明所主任林晁嘉表示，不僅行動競選車有違停情況，競選車本身以及活動都算是競選造勢活動，因此會依台北市政府所屬各機關場地使用管理辦法，沒入柯辦當初繳交的3萬元保證金。

對此，柯辦發言人蔡峻維表示，活動最初是以戶外音樂會名義申請，他們當初對行動競選車的認知是「舞台」，對於公園處認定違法，還要再瞭解狀況。