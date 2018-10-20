吳志揚批鄭文燦「無恥」 桃市府回擊：爭功諉過

前桃園縣長吳志揚在陳學聖總部成立大會時，痛批桃園市長鄭文燦無恥。（記者謝武雄攝）

2018-10-20 17:41

［記者謝武雄／桃園報導］前桃園縣長吳志揚，今天在陳學聖競選總部成立大會時痛批桃園市長鄭文燦「怎麼有這麼無恥的人」，對此，桃園市政府新聞處長張惇涵回擊，吳志揚的說法就是「爭功諉過」的最佳代名詞，並提出五點說明：

一、捷運綠線今年10月15日開工，不只不是假開工，而且有實質的工程進度表，開工後7年必須完工，「假開工」說法只是凸顯自己氣度狹小而已，事實上，鄭文燦在開工典禮上，還公開感謝呂秀蓮、朱立倫及吳志揚等3位縣長在捷運規劃上的努力，捷運開工是喜事，太多政黨語言，把自己做LOW了。

二、吳志揚擔任縣長時期，航空城計畫走不出炒地皮的陰影，鄭文燦上任後，把土地交易資訊公開，完成30場全區聽證，讓意見充分表達，藉以達成最大共識，目前航空城都市計畫走上正軌，進行地上物查估，後年3月核定進入區段徵收，是鄭文燦任內把航空城計畫扭轉乾坤。

三、中央支持桃園設置「亞矽研發中心」、「桃園會展中心」，市府推動了「虎頭山創新基地」、「中原創業村」及「幼獅國際青年創業村」等計畫，都是也環繞著亞洲矽谷計畫，中央大力挹注桃園建設，吳志揚應該高興而非唱衰桃園才是。

四、桃煉廠遷移案在吳志揚縣長任內進度為零，鄭文燦上任後，有兩大進展，第一是監督中油完成「遷廠計畫書」，第二是新設R3廠計畫正式放棄，中油戴謙董事長更公開表示，中油已經啟動遷廠程序，並有多個備選基地，這樣的進度，是誰比較用心，可以比一比。

五、至於觀塘案（中油三接），馬英九總統於2014年決定「大潭電廠擴建、中油三接定案」，並且要使用232公頃的大潭海岸，吳縣長及6位國民黨籍的立委（包括陳學聖委員在內）都沒有人反對，吳志揚擔任縣長也沒有把觀塘港（大潭海岸）納入藻礁保護區，如果當時將大潭劃入「藻礁保護區」，中油三接就必須放棄，但是，吳縣長當時完全支持馬總統的中油三接案。