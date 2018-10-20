兩鄉競總成立 徐耀昌：打造銅鑼產業新城、西湖有機鄉

徐耀昌的銅鑼、西湖競選總部成立。（徐耀昌競選總部提供）

2018-10-20 18:22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕尋求連任的國民黨苗栗縣長人徐耀昌的銅鑼、西湖競選總部今天成立，他說，將把銅鑼打造為產業新城，把西湖打造為有機鄉。

徐耀昌與銅鑼鄉長候選人李瑞廷聯合競選總部今天舉辦成立大會暨造勢活動，將近千名支持者湧入，前縣長傅學鵬、立委陳超明、國民黨各候選人都到場參加，場面盛大。

徐耀昌說，將發揮「母雞帶小雞，小雞拱母雞」的作用，為年底五合一選舉全力打拼，讓國民黨獲得最大勝利。

徐耀昌指出，選舉敏感時刻，傳聞滿天飛，有人傳泓赫雖被撤照，可能會找更具污染性的企業進駐，但泓赫公司在銅鑼鄉中興工業區的土地，現在確定已被首都客運集團購買，任內他承諾過不會再有污染工業進駐，他真的做到了，目前縣府將全力協助首都客運申請設廠事宜，請銅鑼鄉親放心。

除了首都客運將進駐發展電動公車產業，徐耀昌說，力晶科技也將投資近3000億進駐銅鑼科學園區設廠，將為地方帶來2500個工作機會。銅鑼產業發展有成，環境也得天獨厚，是國內杭菊主要栽種地區，還有客家文化園區、客家大院都坐落在銅鑼，未來結合客家文化園區，將觀光休憩元素導入銅鑼科學園區。

徐耀昌與西湖鄉長候選人高阿賜成立的聯合競選總部也在今天舉辦成立大會，徐耀昌說，西湖柚子、冰薯聞名全國，將推廣在地特色產業，成立有機產業工坊，串聯吳濁流藝文館、金龍窯、龍洞生態區等重要據點，形塑完整觀光休閒網絡，將西湖打造為「人文薈萃，悠活城鄉」的有機鄉。