頭屋競服處成立 徐定禎：營養午餐免費、鑽石婚禮年年發

徐定禎（持麥克風者）的頭屋鄉競選服務處成立，再提恢復鑽石婚禮年年發、學童全面營養午餐免費等政見，並強調「說到做到！」（徐定禎競選總部提供）

2018-10-20 18:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕獲民進黨禮讓的無黨籍苗栗縣長候選人徐定禎，頭屋鄉競選服務處今天成立，徐定禎再提恢復鑽石婚禮年年發、學童全面營養午餐免費等政見，「說到做到！」

徐定禎頭屋競選服務處成立，縣議員候選人許櫻萍、古文明、徐筱菁等及頭屋鄉代表、村長各候選人和許多熱情支持鄉親到場，為徐定禎加油、打氣。

徐定禎競選總幹事邱炳坤說，他會支持徐定禎，是因為徐定禎乾淨、不貪不取，認真為鄉親服務，也呼籲支持徐定禎的鄉親，在選戰倒數30多天，每個人當徐定禎的分身，為徐定禎拉票，讓徐定禎來為苗栗縣民服務，翻轉苗栗、讓苗栗動起來。

對於縣府取消學童營養午餐免費、鑽石婚年年發等措施，徐定禎說，鑽石婚既珍貴又難得，主張結婚60年以上夫妻年年發「鑽石婚」禮金，此外，也要普設長期照護中心及關懷據點，照顧弱勢族群。

徐定禎說，學童營養午餐免費，一定說到做到，並將在地的食材系統建立起來，讓學童享用豐富營養午餐的同時，也可以支持在地小農，間接帶動就業與消費。